ФСБ сорвала убийство главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали агентов украинских спецслужб, готовивших убийство главы одного из оборонных предприятий, сообщила ФСБ.
"Федеральной службой безопасности <..> пресечена деятельность агентурной сети украинских спецслужб, состоявшей из трех граждан России 1993, 1994 и 2006 годов рождения, причастных к подготовке террористического акта в отношении руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса путем подрыва его автомобиля с применением самодельного взрывного устройства", — говорится в релизе.
Главное об операции:
- злоумышленники — юноша и две девушки — действовали по указке куратора из террористической организации, курируемой Главным управлением разведки Минобороны Украины;
- двое задержанных следили за предполагаемой жертвой с помощью камер, установленных на велосипеде, они провели разведку по месту его жительства;
- исполнитель забрал взрывное устройство из тайника, оборудованного на Волковском кладбище;
- перед минированием автомобиля главы оборонного предприятия он переоделся в женскую одежду, чтобы пустить следствие по ложному пути, но был задержан в момент закладки бомбы;
- Киев обещал исполнителю 25 тысяч рублей на покупку женской одежды;
- одна из задержанных рассказала, что они должны были экстренно бежать на Украину после срыва теракта.
Возбуждены дела по статьям о приготовлении к теракту, о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Также фигурантам могут вменить госизмену и участие в террористическом сообществе, им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в интернете ФСБ призвала россиян к бдительности и по возможности воздерживаться от использования Telegram и WhatsApp с незнакомыми контактами.
