Рейтинг@Mail.ru
ФСБ сорвала убийство главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:46 18.09.2025 (обновлено: 10:51 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/fsb-2042627440.html
ФСБ сорвала убийство главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге
ФСБ сорвала убийство главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 18.09.2025
ФСБ сорвала убийство главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге задержали агентов украинских спецслужб, готовивших убийство главы одного из оборонных предприятий, сообщила ФСБ. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T07:46:00+03:00
2025-09-18T10:51:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
министерство обороны украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042628179_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6cac11e91d7bf8cbbf1ff9ae245d57a9.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали агентов украинских спецслужб, готовивших убийство главы одного из оборонных предприятий, сообщила ФСБ."Федеральной службой безопасности &lt;..&gt; пресечена деятельность агентурной сети украинских спецслужб, состоявшей из трех граждан России 1993, 1994 и 2006 годов рождения, причастных к подготовке террористического акта в отношении руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса путем подрыва его автомобиля с применением самодельного взрывного устройства", — говорится в релизе.Главное об операции:Возбуждены дела по статьям о приготовлении к теракту, о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Также фигурантам могут вменить госизмену и участие в террористическом сообществе, им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в интернете ФСБ призвала россиян к бдительности и по возможности воздерживаться от использования Telegram и WhatsApp с незнакомыми контактами.
https://ria.ru/20250908/fsb--2040360302.html
https://ria.ru/20250825/terakt-2037376141.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Видео попытки заминировать машину главы предприятия ОПК
ФСБ показала видео задержания агентов Украины, готовивших в Петербурге теракт против главы оборонного предприятия. На кадрах видно, как агент Киева, переодевшийся в женскую одежду, заложил бомбу под автомобиль.
2025-09-18T07:46
true
PT3M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042628179_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0bb8491d45ec37b75297bb0cb688e033.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, министерство обороны украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Министерство обороны Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)

ФСБ сорвала убийство главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали агентов украинских спецслужб, готовивших убийство главы одного из оборонных предприятий, сообщила ФСБ.
"Федеральной службой безопасности <..> пресечена деятельность агентурной сети украинских спецслужб, состоявшей из трех граждан России 1993, 1994 и 2006 годов рождения, причастных к подготовке террористического акта в отношении руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса путем подрыва его автомобиля с применением самодельного взрывного устройства", — говорится в релизе.
Задержание гражданина Азербайджана, готовившего по указанию украинских кураторов теракты на Ставрополье - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
ФСБ задержала гражданина Азербайджана по подозрению в подготовке терактов
8 сентября, 09:48
Главное об операции:
  • злоумышленники — юноша и две девушки — действовали по указке куратора из террористической организации, курируемой Главным управлением разведки Минобороны Украины;
  • двое задержанных следили за предполагаемой жертвой с помощью камер, установленных на велосипеде, они провели разведку по месту его жительства;
  • исполнитель забрал взрывное устройство из тайника, оборудованного на Волковском кладбище;
  • перед минированием автомобиля главы оборонного предприятия он переоделся в женскую одежду, чтобы пустить следствие по ложному пути, но был задержан в момент закладки бомбы;
  • Киев обещал исполнителю 25 тысяч рублей на покупку женской одежды;
  • одна из задержанных рассказала, что они должны были экстренно бежать на Украину после срыва теракта.
Возбуждены дела по статьям о приготовлении к теракту, о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Также фигурантам могут вменить госизмену и участие в террористическом сообществе, им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в интернете ФСБ призвала россиян к бдительности и по возможности воздерживаться от использования Telegram и WhatsApp с незнакомыми контактами.
Икона, с помощью которой россиянка планировала совершить теракт в здании УФСБ - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
В Крыму предотвратили теракт против сотрудников ФСБ
25 августа, 09:46
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияМинистерство обороны УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала