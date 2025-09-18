https://ria.ru/20250918/fsb-2042627440.html

ФСБ сорвала убийство главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали агентов украинских спецслужб, готовивших убийство главы одного из оборонных предприятий, сообщила ФСБ. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T07:46:00+03:00

2025-09-18T07:46:00+03:00

2025-09-18T10:51:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

министерство обороны украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042628179_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6cac11e91d7bf8cbbf1ff9ae245d57a9.jpg

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали агентов украинских спецслужб, готовивших убийство главы одного из оборонных предприятий, сообщила ФСБ."Федеральной службой безопасности <..> пресечена деятельность агентурной сети украинских спецслужб, состоявшей из трех граждан России 1993, 1994 и 2006 годов рождения, причастных к подготовке террористического акта в отношении руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса путем подрыва его автомобиля с применением самодельного взрывного устройства", — говорится в релизе.Главное об операции:Возбуждены дела по статьям о приготовлении к теракту, о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Также фигурантам могут вменить госизмену и участие в террористическом сообществе, им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в интернете ФСБ призвала россиян к бдительности и по возможности воздерживаться от использования Telegram и WhatsApp с незнакомыми контактами.

2025

Новости

ru-RU

происшествия, санкт-петербург, россия, министерство обороны украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)