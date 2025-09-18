https://ria.ru/20250918/fsb-2042626241.html

Задержанный ФСБ украинский агент переоделся женщиной, планируя теракт

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Агент Киева, действовавший в Петербурге, перед минированием автомобиля главы оборонного предприятия переоделся в женскую одежду, чтобы пустить следствие по ложному пути, но был задержан в момент закладки бомбы, сообщила ФСБ России. ФСБ сообщила, что разгромила в Санкт-Петербурге агентурную сеть спецслужб Украины, готовившую теракт против главы одного из оборонных предприятий, его хотели взорвать в собственном автомобиле. Задержаны трое злоумышленников, они дали признательные показания, им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. "С целью направить следствие по ложному пути исполнитель после изъятия из тайника СВУ (самодельного взрывного устройства. — Прим. ред.) переоделся в женскую одежду и направился к месту преступления, где при минировании автомобиля был задержан сотрудниками ФСБ России", — говорится в сообщении.

происшествия, санкт-петербург, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)