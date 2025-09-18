Участники протестных акций заблокировали военный завод в Марселе

ПАРИЖ, 18 сен — РИА Новости. Протестующие в Марселе заблокировали военный завод компании Eurolinks, сообщила депутат от левой партии "Непокорившаяся Франция" Габриэль Катала."Браво манифестантам, которые в настоящее время блокируют в Марселе завод Eurolinks по производству вооружений", — написала она на странице в соцсети X.Катала уточнила, что компания поставляет оборудование Израилю, что делает ее соучастником геноцида в секторе Газа.В четверг во Франции начались массовые манифестации против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. Ожидается, что на акции выйдут до 900 тысяч человек.В Париже полиция разогнала слезоточивым газом и дубинками протестующих, заблокировавших вход в автобусный парк. Манифестанты перекрыли трамвайные пути около одной из старших школ.По данным французских СМИ, участники акций заблокировали круговую развязку в городе Шамбери, две автодороги на въезде в Тулон. Также попытки перекрытия были в Кане, Лионе и Тулузе.Протесты во ФранцииНа прошлой неделе в стране прошли массовые акции под лозунгом "Заблокируем все". По данным МВД, около 200 тысяч человек вышли на сотни акций по всей стране. Таким образом манифестанты выступили против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год.Речь идет о документе, который в июле представил теперь уже бывший премьер-министр Франции Франсуа Байру. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов.Законопроект не предполагает индексацию пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривает увеличение бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны. Последнее получит 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".Также Байру заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая).
Протестующие в Марселе заблокировали завод по производству вооружений французской компании Eurolinks, сообщил депутат от левой партии "Непокорившаяся Франция" Габриэль Катала. Видео публикуют в соцсетях.
Катала уточнила, что компания поставляет оборудование Израилю, что делает ее соучастником геноцида в секторе Газа.
В четверг во Франции начались массовые манифестации против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. Ожидается, что на акции выйдут до 900 тысяч человек.
В Париже полиция разогнала слезоточивым газом и дубинками протестующих, заблокировавших вход в автобусный парк. Манифестанты перекрыли трамвайные пути около одной из старших школ.
По данным французских СМИ, участники акций заблокировали круговую развязку в городе Шамбери, две автодороги на въезде в Тулон. Также попытки перекрытия были в Кане, Лионе и Тулузе.
На прошлой неделе в стране прошли массовые акции под лозунгом "Заблокируем все". По данным МВД, около 200 тысяч человек вышли на сотни акций по всей стране. Таким образом манифестанты выступили против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год.
Речь идет о документе, который в июле представил теперь уже бывший премьер-министр Франции Франсуа Байру. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов.
Законопроект не предполагает индексацию пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривает увеличение бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны. Последнее получит 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".
Также Байру заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая).
