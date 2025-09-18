Рейтинг@Mail.ru
ЕС столкнулся с кризисом беспомощности своих лидеров, пишет Bloomberg - РИА Новости, 18.09.2025
10:43 18.09.2025
ЕС столкнулся с кризисом беспомощности своих лидеров, пишет Bloomberg
ЕС столкнулся с кризисом беспомощности своих лидеров, пишет Bloomberg - РИА Новости, 18.09.2025
ЕС столкнулся с кризисом беспомощности своих лидеров, пишет Bloomberg
Страны ЕС столкнулись с кризисом беспомощности своих лидеров, эта ситуация становится новой нормой, передает агентство Блумберг.
в мире
европа
франция
германия
себастьян лекорню
кир стармер
фридрих мерц
евросоюз
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Страны ЕС столкнулись с кризисом беспомощности своих лидеров, эта ситуация становится новой нормой, передает агентство Блумберг. "Слишком большому кругу лидеров Европы просто не удается добиваться результатов… Беспомощность становится новой нормой", - пишет агентство. Самым ярким примером этой ситуации агентство считает политический тупик во Франции, где Себастьян Лекорню стал уже пятым премьер-министром за два года. Кроме того, агентство обращает внимание на шаткие позиции британского премьера Кира Стармера на фоне вынужденных отставок его ключевых сторонников. В Германии, как отмечает агентство, "дает трещины" коалиция партии канцлера Фридриха Мерца, тогда как правая "Альтернатива для Германии" смогла поравняться с ней в опросах, претендуя на победу на следующих выборах. А в Испании коалиции премьера Педро Санчеса удалось удержать власть лишь пойдя на противоречивый союз с сепаратистами из Каталонии.
в мире, европа, франция, германия, себастьян лекорню, кир стармер, фридрих мерц, евросоюз
В мире, Европа, Франция, Германия, Себастьян Лекорню, Кир Стармер, Фридрих Мерц, Евросоюз
ЕС столкнулся с кризисом беспомощности своих лидеров, пишет Bloomberg

Bloomberg: беспомощность лидеров ЕС становится нормой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Страны ЕС столкнулись с кризисом беспомощности своих лидеров, эта ситуация становится новой нормой, передает агентство Блумберг.
"Слишком большому кругу лидеров Европы просто не удается добиваться результатов… Беспомощность становится новой нормой", - пишет агентство.
Самым ярким примером этой ситуации агентство считает политический тупик во Франции, где Себастьян Лекорню стал уже пятым премьер-министром за два года.
Кроме того, агентство обращает внимание на шаткие позиции британского премьера Кира Стармера на фоне вынужденных отставок его ключевых сторонников.
В Германии, как отмечает агентство, "дает трещины" коалиция партии канцлера Фридриха Мерца, тогда как правая "Альтернатива для Германии" смогла поравняться с ней в опросах, претендуя на победу на следующих выборах. А в Испании коалиции премьера Педро Санчеса удалось удержать власть лишь пойдя на противоречивый союз с сепаратистами из Каталонии.
Европа формирует основу для ослабления безопасности, заявила дипломат
