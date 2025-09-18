https://ria.ru/20250918/evrosoyuz-2042647241.html
ЕС столкнулся с кризисом беспомощности своих лидеров, пишет Bloomberg
ЕС столкнулся с кризисом беспомощности своих лидеров, пишет Bloomberg - РИА Новости, 18.09.2025
ЕС столкнулся с кризисом беспомощности своих лидеров, пишет Bloomberg
Страны ЕС столкнулись с кризисом беспомощности своих лидеров, эта ситуация становится новой нормой, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Страны ЕС столкнулись с кризисом беспомощности своих лидеров, эта ситуация становится новой нормой, передает агентство Блумберг. "Слишком большому кругу лидеров Европы просто не удается добиваться результатов… Беспомощность становится новой нормой", - пишет агентство. Самым ярким примером этой ситуации агентство считает политический тупик во Франции, где Себастьян Лекорню стал уже пятым премьер-министром за два года. Кроме того, агентство обращает внимание на шаткие позиции британского премьера Кира Стармера на фоне вынужденных отставок его ключевых сторонников. В Германии, как отмечает агентство, "дает трещины" коалиция партии канцлера Фридриха Мерца, тогда как правая "Альтернатива для Германии" смогла поравняться с ней в опросах, претендуя на победу на следующих выборах. А в Испании коалиции премьера Педро Санчеса удалось удержать власть лишь пойдя на противоречивый союз с сепаратистами из Каталонии.
ЕС столкнулся с кризисом беспомощности своих лидеров, пишет Bloomberg
