ЕС столкнулся с кризисом беспомощности своих лидеров, пишет Bloomberg

Страны ЕС столкнулись с кризисом беспомощности своих лидеров, эта ситуация становится новой нормой, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Страны ЕС столкнулись с кризисом беспомощности своих лидеров, эта ситуация становится новой нормой, передает агентство Блумберг. "Слишком большому кругу лидеров Европы просто не удается добиваться результатов… Беспомощность становится новой нормой", - пишет агентство. Самым ярким примером этой ситуации агентство считает политический тупик во Франции, где Себастьян Лекорню стал уже пятым премьер-министром за два года. Кроме того, агентство обращает внимание на шаткие позиции британского премьера Кира Стармера на фоне вынужденных отставок его ключевых сторонников. В Германии, как отмечает агентство, "дает трещины" коалиция партии канцлера Фридриха Мерца, тогда как правая "Альтернатива для Германии" смогла поравняться с ней в опросах, претендуя на победу на следующих выборах. А в Испании коалиции премьера Педро Санчеса удалось удержать власть лишь пойдя на противоречивый союз с сепаратистами из Каталонии.

