https://ria.ru/20250918/erdogan-2042800270.html
Эрдоган провел закрытые переговоры с главой Палестины в Анкаре
Эрдоган провел закрытые переговоры с главой Палестины в Анкаре - РИА Новости, 18.09.2025
Эрдоган провел закрытые переговоры с главой Палестины в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел закрытые переговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом в четверг в Анкаре, сообщило турецкое госагентство Anadolu. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T17:51:00+03:00
2025-09-18T17:51:00+03:00
2025-09-18T17:51:00+03:00
в мире
турция
анкара (провинция)
палестина
махмуд аббас
реджеп тайип эрдоган
хакан фидан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761328714_0:0:2845:1601_1920x0_80_0_0_208302a059395b2ae4f8533185faf89e.jpg
АНКАРА, 18 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел закрытые переговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом в четверг в Анкаре, сообщило турецкое госагентство Anadolu. "Турецкий лидер приветствовал Аббаса у входа в президентский комплекс в Анкаре. Эрдоган и Аббас сделали совместное фото на ступенях на фоне государственных флагов Турции и Палестины", - сообщило издание. После церемонии приветствия стороны удалились для проведения переговоров. "Встреча проходила в закрытом для прессы режиме. На ней присутствовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан", - уточнило агентство. В канцелярии президента Турции РИА Новости уточнили, что лидеры сейчас находятся на ужине, данном Эрдоганом в честь Аббаса.
https://ria.ru/20250917/izrail-2042423775.html
турция
анкара (провинция)
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761328714_69:0:2629:1920_1920x0_80_0_0_cad67a381c3e91ad7b5c33ed99f1bf3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, анкара (провинция), палестина, махмуд аббас, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан
В мире, Турция, Анкара (провинция), Палестина, Махмуд Аббас, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан
Эрдоган провел закрытые переговоры с главой Палестины в Анкаре
Anadolu: Эрдоган провел закрытые переговоры с главой Палестины Аббасом