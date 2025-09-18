Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган провел закрытые переговоры с главой Палестины в Анкаре
17:51 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/erdogan-2042800270.html
Эрдоган провел закрытые переговоры с главой Палестины в Анкаре
Эрдоган провел закрытые переговоры с главой Палестины в Анкаре - РИА Новости, 18.09.2025
Эрдоган провел закрытые переговоры с главой Палестины в Анкаре
2025-09-18T17:51:00+03:00
2025-09-18T17:51:00+03:00
АНКАРА, 18 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел закрытые переговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом в четверг в Анкаре, сообщило турецкое госагентство Anadolu. "Турецкий лидер приветствовал Аббаса у входа в президентский комплекс в Анкаре. Эрдоган и Аббас сделали совместное фото на ступенях на фоне государственных флагов Турции и Палестины", - сообщило издание. После церемонии приветствия стороны удалились для проведения переговоров. "Встреча проходила в закрытом для прессы режиме. На ней присутствовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан", - уточнило агентство. В канцелярии президента Турции РИА Новости уточнили, что лидеры сейчас находятся на ужине, данном Эрдоганом в честь Аббаса.
Эрдоган провел закрытые переговоры с главой Палестины в Анкаре

© AP Photo / Pool Тайип Эрдоган
Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Pool
Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 18 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел закрытые переговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом в четверг в Анкаре, сообщило турецкое госагентство Anadolu.
"Турецкий лидер приветствовал Аббаса у входа в президентский комплекс в Анкаре. Эрдоган и Аббас сделали совместное фото на ступенях на фоне государственных флагов Турции и Палестины", - сообщило издание.
После церемонии приветствия стороны удалились для проведения переговоров.
"Встреча проходила в закрытом для прессы режиме. На ней присутствовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан", - уточнило агентство.
В канцелярии президента Турции РИА Новости уточнили, что лидеры сейчас находятся на ужине, данном Эрдоганом в честь Аббаса.
Дым в секторе Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Израиль стал мировой проблемой, заявили в администрации Эрдогана
17 сентября, 11:41
 
