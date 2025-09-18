https://ria.ru/20250918/eksport-2042603855.html
Россия увеличила экспорт украшений в Казахстан
Россия увеличила экспорт украшений в Казахстан - РИА Новости, 18.09.2025
Россия увеличила экспорт украшений в Казахстан
Россия в июле заметно увеличила в годовом выражении экспорт украшений в Казахстан: ювелирные изделия приросли в 1,5 раза в деньгах, а бижутерия еще заметнее -... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T02:04:00+03:00
2025-09-18T02:04:00+03:00
2025-09-18T02:04:00+03:00
экономика
россия
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98950/05/989500518_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_b143e5c58666bda07418c228994dea1b.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия в июле заметно увеличила в годовом выражении экспорт украшений в Казахстан: ювелирные изделия приросли в 1,5 раза в деньгах, а бижутерия еще заметнее - вдвое, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику соседней республики. Так, в июле поставки ювелирных украшений из России в Казахстан немногим превысили 8 миллионов долларов, а бижутерии - составили 1,1 миллиона долларов. Российский экспорт ювелирки почти сопоставим со всеми странами дальнего зарубежья вместе взятыми - они в июле экспортировали такого товара на 10,9 миллиона долларов. Таким образом, РФ закрыла довольно весомую часть (41%) импортных потребностей Казахстана. Аналогичная ситуация и с бижутерией - казахские красавицы в июле так же предпочитали российский импорт: 47,3% пришлось на товары из этой страны.
https://ria.ru/20250917/rossija-2042374207.html
https://ria.ru/20250916/pivo-2042135354.html
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98950/05/989500518_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_558c6586bed57fee451d8e490399959d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, казахстан
Экономика, Россия, Казахстан
Россия увеличила экспорт украшений в Казахстан
Россия за год в 1,5 раза увеличила экспорт ювелирных украшений в Казахстан