Россия увеличила экспорт украшений в Казахстан

Россия увеличила экспорт украшений в Казахстан - РИА Новости, 18.09.2025

Россия увеличила экспорт украшений в Казахстан

Россия в июле заметно увеличила в годовом выражении экспорт украшений в Казахстан: ювелирные изделия приросли в 1,5 раза в деньгах, а бижутерия еще заметнее -... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18

2025-09-18T02:04:00+03:00

2025-09-18T02:04:00+03:00

экономика

россия

казахстан

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия в июле заметно увеличила в годовом выражении экспорт украшений в Казахстан: ювелирные изделия приросли в 1,5 раза в деньгах, а бижутерия еще заметнее - вдвое, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику соседней республики. Так, в июле поставки ювелирных украшений из России в Казахстан немногим превысили 8 миллионов долларов, а бижутерии - составили 1,1 миллиона долларов. Российский экспорт ювелирки почти сопоставим со всеми странами дальнего зарубежья вместе взятыми - они в июле экспортировали такого товара на 10,9 миллиона долларов. Таким образом, РФ закрыла довольно весомую часть (41%) импортных потребностей Казахстана. Аналогичная ситуация и с бижутерией - казахские красавицы в июле так же предпочитали российский импорт: 47,3% пришлось на товары из этой страны.

россия

казахстан

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Дарья Буймова

