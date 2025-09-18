СМИ: ЕК может отказаться от импорта российского газа до конца 2027 года
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ЕК обдумывает включить в новый пакет санкций против РФ положение о постепенном прекращении импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) до конца 2027 года, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что провела "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом об укреплении совместных усилий по "увеличению экономического давления" на Россию посредством дополнительных мер. Агентство Блумберг передавало, что Трамп в ходе разговора с фон дер Ляйен повторил, что предпочитает пошлины санкциям.
"Еврокомиссия... рассматривает возможность включить положение в свой новый пакет санкций для того, чтобы отказаться от импорта всего российского СПГ до конца 2027 года, как изначально планировалось ЕС", - говорится в публикации.
Согласно источникам, ЕС также обдумывает внести в план по реформированию энергорынка блока REPowerEU поправки об ускоренном прекращении импорта российского СПГ.
Блумберг указывает на то, что включение положения об СПГ в пакет санкций требует единогласного решения стран-членов, а для внесения поправок в план необходимо квалифицированное большинство. При этом меры по прекращению поставок СПГ, закрепленные в REPowerEU, будут носить постоянный характер, а пункты санкционных пакетов прекратят действовать в случае снятия санкций с России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.