Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕК может отказаться от импорта российского газа до конца 2027 года - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 18.09.2025 (обновлено: 19:00 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/ek-2042820688.html
СМИ: ЕК может отказаться от импорта российского газа до конца 2027 года
СМИ: ЕК может отказаться от импорта российского газа до конца 2027 года - РИА Новости, 18.09.2025
СМИ: ЕК может отказаться от импорта российского газа до конца 2027 года
ЕК обдумывает включить в новый пакет санкций против РФ положение о постепенном прекращении импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) до конца 2027... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T18:55:00+03:00
2025-09-18T19:00:00+03:00
экономика
россия
москва
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139616/52/1396165253_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9bb100b2b40860efd8c64574b2f2bb8.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ЕК обдумывает включить в новый пакет санкций против РФ положение о постепенном прекращении импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) до конца 2027 года, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что провела "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом об укреплении совместных усилий по "увеличению экономического давления" на Россию посредством дополнительных мер. Агентство Блумберг передавало, что Трамп в ходе разговора с фон дер Ляйен повторил, что предпочитает пошлины санкциям.Как отмечает агентство, многие страны ЕС не хотят вводить пошлины в отношении Индии и Китая, поэтому Еврокомиссия сосредоточилась на ограничении поставок СПГ из России."Еврокомиссия... рассматривает возможность включить положение в свой новый пакет санкций для того, чтобы отказаться от импорта всего российского СПГ до конца 2027 года, как изначально планировалось ЕС", - говорится в публикации.Согласно источникам, ЕС также обдумывает внести в план по реформированию энергорынка блока REPowerEU поправки об ускоренном прекращении импорта российского СПГ.Блумберг указывает на то, что включение положения об СПГ в пакет санкций требует единогласного решения стран-членов, а для внесения поправок в план необходимо квалифицированное большинство. При этом меры по прекращению поставок СПГ, закрепленные в REPowerEU, будут носить постоянный характер, а пункты санкционных пакетов прекратят действовать в случае снятия санкций с России.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250915/gaz-2042024977.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139616/52/1396165253_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1cf9ed11a6051a4d53f069ab5c86fee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, москва, еврокомиссия, евросоюз
Экономика, Россия, Москва, Еврокомиссия, Евросоюз
СМИ: ЕК может отказаться от импорта российского газа до конца 2027 года

Bloomberg: ЕК обсуждает прекращение импорта российского СПГ до конца 2027 года

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкФлаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ЕК обдумывает включить в новый пакет санкций против РФ положение о постепенном прекращении импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) до конца 2027 года, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что провела "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом об укреплении совместных усилий по "увеличению экономического давления" на Россию посредством дополнительных мер. Агентство Блумберг передавало, что Трамп в ходе разговора с фон дер Ляйен повторил, что предпочитает пошлины санкциям.
Как отмечает агентство, многие страны ЕС не хотят вводить пошлины в отношении Индии и Китая, поэтому Еврокомиссия сосредоточилась на ограничении поставок СПГ из России.
"Еврокомиссия... рассматривает возможность включить положение в свой новый пакет санкций для того, чтобы отказаться от импорта всего российского СПГ до конца 2027 года, как изначально планировалось ЕС", - говорится в публикации.
Согласно источникам, ЕС также обдумывает внести в план по реформированию энергорынка блока REPowerEU поправки об ускоренном прекращении импорта российского СПГ.
Блумберг указывает на то, что включение положения об СПГ в пакет санкций требует единогласного решения стран-членов, а для внесения поправок в план необходимо квалифицированное большинство. При этом меры по прекращению поставок СПГ, закрепленные в REPowerEU, будут носить постоянный характер, а пункты санкционных пакетов прекратят действовать в случае снятия санкций с России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Бельгия впервые за два года стала основным в ЕС покупателем газа у России
15 сентября, 14:27
 
ЭкономикаРоссияМоскваЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала