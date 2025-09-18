Рейтинг@Mail.ru
Россия обвинила Брюссель в попытке усилить давление на Россию - РИА Новости, 18.09.2025
05:56 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/bryussel-2042618127.html
Россия обвинила Брюссель в попытке усилить давление на Россию
Россия обвинила Брюссель в попытке усилить давление на Россию - РИА Новости, 18.09.2025
Россия обвинила Брюссель в попытке усилить давление на Россию
Продвигаемая "коллективным Брюсселем" версия событий по инциденту с БПЛА в Польше используется для того, чтобы усилить давление на Россию, заявила РИА Новости... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T05:56:00+03:00
2025-09-18T05:56:00+03:00
в мире
россия
польша
белоруссия
юлия жданова
дональд туск
урсула фон дер ляйен
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
ВЕНА, 18 сен - РИА Новости. Продвигаемая "коллективным Брюсселем" версия событий по инциденту с БПЛА в Польше используется для того, чтобы усилить давление на Россию, заявила РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Продвигаемая "коллективным Брюсселем" версия событий используется для того, чтобы внести помехи в возобновившийся российско-американский диалог, подорвать перспективы украинского урегулирования, усилить военное и экономическое давление на нашу страну", - отметила Жданова. По мнению дипломата, коллективный Брюссель к миру на континенте не готов. "Ведь не достигнута их главная цель, определяющая смысл существования современных западных политических элит, – нанесение России стратегического поражения. Но им неизбежно придется встретиться с разочарованием", - заключила глава делегации РФ. В среду в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности состоялось 1114-е пленарное заседание, таким образом открылся новый политический сезон после летнего перерыва, где в числе прочих тем было обсуждение инцидента с БПЛА в Польше. Польский премьер Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов, однако на это предложение Польша до сих пор не ответила. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
россия
польша
белоруссия
в мире, россия, польша, белоруссия, юлия жданова, дональд туск, урсула фон дер ляйен, обсе
В мире, Россия, Польша, Белоруссия, Юлия Жданова, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, ОБСЕ, Еврокомиссия, Евросоюз
Россия обвинила Брюссель в попытке усилить давление на Россию

Жданова заявила, что ЕС хочет усилить давление на Россию из-за инцидента с БПЛА

ВЕНА, 18 сен - РИА Новости. Продвигаемая "коллективным Брюсселем" версия событий по инциденту с БПЛА в Польше используется для того, чтобы усилить давление на Россию, заявила РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Продвигаемая "коллективным Брюсселем" версия событий используется для того, чтобы внести помехи в возобновившийся российско-американский диалог, подорвать перспективы украинского урегулирования, усилить военное и экономическое давление на нашу страну", - отметила Жданова.
По мнению дипломата, коллективный Брюссель к миру на континенте не готов. "Ведь не достигнута их главная цель, определяющая смысл существования современных западных политических элит, – нанесение России стратегического поражения. Но им неизбежно придется встретиться с разочарованием", - заключила глава делегации РФ.
В среду в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности состоялось 1114-е пленарное заседание, таким образом открылся новый политический сезон после летнего перерыва, где в числе прочих тем было обсуждение инцидента с БПЛА в Польше.
Польский премьер Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов, однако на это предложение Польша до сих пор не ответила.
В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
