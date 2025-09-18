https://ria.ru/20250918/baku-2042728630.html
Пограничный сторожевой корабль России зайдет в порт Баку 23 сентября
Пограничный сторожевой корабль России зайдет в порт Баку 23 сентября - РИА Новости, 18.09.2025
Пограничный сторожевой корабль России зайдет в порт Баку 23 сентября
Пограничный сторожевой корабль ФСБ России зайдет в порт Баку 23 сентября и пробудет там до 25 сентября, в программе предусмотрены контакты по линии пограничных... РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пограничный сторожевой корабль ФСБ России зайдет в порт Баку 23 сентября и пробудет там до 25 сентября, в программе предусмотрены контакты по линии пограничных служб двух стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "23-25 сентября состоится заход пограничного сторожевого корабля "Расул Гамзатов" ФСБ России в порт Баку. Визит осуществляется в рамках утвержденных планов двустороннего сотрудничества. Программа посещения предусматривает контакты по линии пограничных служб России и Азербайджана для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в акватории Каспийского моря", - сказала она в ходе брифинга. Визит российских пограничников в Баку свидетельствует о взаимном настрое на продолжение взаимодействия в сфере безопасности и укрепления практического сотрудничества в Каспийском регионе, добавила Захарова.
Пограничный сторожевой корабль России зайдет в порт Баку 23 сентября
