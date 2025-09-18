https://ria.ru/20250918/baku-2042728630.html

Пограничный сторожевой корабль России зайдет в порт Баку 23 сентября

Пограничный сторожевой корабль России зайдет в порт Баку 23 сентября - РИА Новости, 18.09.2025

Пограничный сторожевой корабль России зайдет в порт Баку 23 сентября

Пограничный сторожевой корабль ФСБ России зайдет в порт Баку 23 сентября и пробудет там до 25 сентября, в программе предусмотрены контакты по линии пограничных... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T15:33:00+03:00

2025-09-18T15:33:00+03:00

2025-09-18T15:33:00+03:00

россия

баку

азербайджан

мария захарова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137340/02/1373400281_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_8192d79218893c63729e93f6e1f40c55.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пограничный сторожевой корабль ФСБ России зайдет в порт Баку 23 сентября и пробудет там до 25 сентября, в программе предусмотрены контакты по линии пограничных служб двух стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "23-25 сентября состоится заход пограничного сторожевого корабля "Расул Гамзатов" ФСБ России в порт Баку. Визит осуществляется в рамках утвержденных планов двустороннего сотрудничества. Программа посещения предусматривает контакты по линии пограничных служб России и Азербайджана для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в акватории Каспийского моря", - сказала она в ходе брифинга. Визит российских пограничников в Баку свидетельствует о взаимном настрое на продолжение взаимодействия в сфере безопасности и укрепления практического сотрудничества в Каспийском регионе, добавила Захарова.

https://ria.ru/20250914/korabli-2041820040.html

россия

баку

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, баку, азербайджан, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире