Рейтинг@Mail.ru
Астероид длиной почти 300 метров пролетел мимо Земли - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
10:46 18.09.2025 (обновлено: 10:52 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/asteroid--2042647743.html
Астероид длиной почти 300 метров пролетел мимо Земли
Астероид длиной почти 300 метров пролетел мимо Земли - РИА Новости, 18.09.2025
Астероид длиной почти 300 метров пролетел мимо Земли
Астероид 2025 FA22 длиной почти 300 метров благополучно пролетел мимо Земли и отдаляется от планеты, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T10:46:00+03:00
2025-09-18T10:52:00+03:00
земля
наука
луна
российская академия наук
европейское космическое агентство
вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144862/57/1448625734_393:0:4964:2571_1920x0_80_0_0_1dade84197c3b662b3ca8fa36a9b314f.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Астероид 2025 FA22 длиной почти 300 метров благополучно пролетел мимо Земли и отдаляется от планеты, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев."Астероид 2025 FA22, размером 130 на 290 метров, входящий в список одних из наиболее потенциально опасных тел для планеты, сегодня в 10.41 по московскому времени благополучно прошел мимо Земли и Луны на минимальном расчетном расстоянии и в настоящее время уходит от планеты", - сказал Богачёв.Он рассказал, что астероид был обнаружен в марте этого года и некоторое время занимал первое место в списке потенциально опасных объектов Европейского космического агентства. По словам учёного, за сутки до минимального сближения опасность оценивалась уже существенно ниже, но всё равно однозначно утверждать, что тело миновало и Землю, и Луну, можно только сейчас."Несмотря на то, что объект удаляется от Земли, его яркость на небе быстро растет. Это связано с тем, что камень пересекал орбиту Земли с внутренней стороны, то есть двигался от Солнца, и освещался им всё это время сзади; теперь же, оказавшись с другой стороны орбиты, он освещается полностью", - добавил руководитель лаборатории.Наибольшей яркости на небе астероид достигнет 20-21 сентября, когда будет иметь 15-ю звездную величину. Его невозможно будет наблюдать невооруженным глазом и в доступные любительские инструменты, но можно будет увидеть в телескопы с апертурой порядка 30 сантиметров и более.В следующий раз камень вернётся к Земле 20 августа 2026 года, но на значительно большем расстоянии, чем сейчас - в 25 раз дальше. Опасно близкие сближения ожидаются в 2089 и особенно в 2173 годах, рассказал Богачёв, но орбита астероида ещё может измениться.
https://ria.ru/20250911/rost-2041105616.html
https://ria.ru/20250912/proekt-2041416830.html
земля
луна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144862/57/1448625734_519:0:3947:2571_1920x0_80_0_0_f473d6999ce3c472c186f2b4fd7396e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, луна, российская академия наук, европейское космическое агентство, вспышки на солнце
Земля, Наука, Луна, Российская академия наук, Европейское космическое агентство, вспышки на Солнце
Астероид длиной почти 300 метров пролетел мимо Земли

Астероид длиной почти 300 метров благополучно пролетел мимо Земли

© Fotolia / sdecoretАстероид над Землей
Астероид над Землей - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Fotolia / sdecoret
Астероид над Землей. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Астероид 2025 FA22 длиной почти 300 метров благополучно пролетел мимо Земли и отдаляется от планеты, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
"Астероид 2025 FA22, размером 130 на 290 метров, входящий в список одних из наиболее потенциально опасных тел для планеты, сегодня в 10.41 по московскому времени благополучно прошел мимо Земли и Луны на минимальном расчетном расстоянии и в настоящее время уходит от планеты", - сказал Богачёв.
Солнце и планета Земля - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Ученые рассказали о росте активности Солнца
11 сентября, 08:49
Он рассказал, что астероид был обнаружен в марте этого года и некоторое время занимал первое место в списке потенциально опасных объектов Европейского космического агентства. По словам учёного, за сутки до минимального сближения опасность оценивалась уже существенно ниже, но всё равно однозначно утверждать, что тело миновало и Землю, и Луну, можно только сейчас.
"Несмотря на то, что объект удаляется от Земли, его яркость на небе быстро растет. Это связано с тем, что камень пересекал орбиту Земли с внутренней стороны, то есть двигался от Солнца, и освещался им всё это время сзади; теперь же, оказавшись с другой стороны орбиты, он освещается полностью", - добавил руководитель лаборатории.
Наибольшей яркости на небе астероид достигнет 20-21 сентября, когда будет иметь 15-ю звездную величину. Его невозможно будет наблюдать невооруженным глазом и в доступные любительские инструменты, но можно будет увидеть в телескопы с апертурой порядка 30 сантиметров и более.
В следующий раз камень вернётся к Земле 20 августа 2026 года, но на значительно большем расстоянии, чем сейчас - в 25 раз дальше. Опасно близкие сближения ожидаются в 2089 и особенно в 2173 годах, рассказал Богачёв, но орбита астероида ещё может измениться.
Снимок Луны - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Россия отправит к Луне семь автоматических станций
12 сентября, 12:15
 
НаукаЗемляЛунаРоссийская академия наукЕвропейское космическое агентствовспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала