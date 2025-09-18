https://ria.ru/20250918/asteroid--2042647743.html
Астероид длиной почти 300 метров пролетел мимо Земли
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Астероид 2025 FA22 длиной почти 300 метров благополучно пролетел мимо Земли и отдаляется от планеты, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев."Астероид 2025 FA22, размером 130 на 290 метров, входящий в список одних из наиболее потенциально опасных тел для планеты, сегодня в 10.41 по московскому времени благополучно прошел мимо Земли и Луны на минимальном расчетном расстоянии и в настоящее время уходит от планеты", - сказал Богачёв.Он рассказал, что астероид был обнаружен в марте этого года и некоторое время занимал первое место в списке потенциально опасных объектов Европейского космического агентства. По словам учёного, за сутки до минимального сближения опасность оценивалась уже существенно ниже, но всё равно однозначно утверждать, что тело миновало и Землю, и Луну, можно только сейчас."Несмотря на то, что объект удаляется от Земли, его яркость на небе быстро растет. Это связано с тем, что камень пересекал орбиту Земли с внутренней стороны, то есть двигался от Солнца, и освещался им всё это время сзади; теперь же, оказавшись с другой стороны орбиты, он освещается полностью", - добавил руководитель лаборатории.Наибольшей яркости на небе астероид достигнет 20-21 сентября, когда будет иметь 15-ю звездную величину. Его невозможно будет наблюдать невооруженным глазом и в доступные любительские инструменты, но можно будет увидеть в телескопы с апертурой порядка 30 сантиметров и более.В следующий раз камень вернётся к Земле 20 августа 2026 года, но на значительно большем расстоянии, чем сейчас - в 25 раз дальше. Опасно близкие сближения ожидаются в 2089 и особенно в 2173 годах, рассказал Богачёв, но орбита астероида ещё может измениться.
