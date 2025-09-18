Рейтинг@Mail.ru
В Мосгордуме предложили запретить держать в антикафе некоторых животных - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/antikafe-2042706826.html
В Мосгордуме предложили запретить держать в антикафе некоторых животных
В Мосгордуме предложили запретить держать в антикафе некоторых животных - РИА Новости, 18.09.2025
В Мосгордуме предложили запретить держать в антикафе некоторых животных
Генеральный директор Московского зоопарка, член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Светлана Акулова предложила запретить держать в... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T14:33:00+03:00
2025-09-18T14:33:00+03:00
общество
россия
алексей шапошников
светлана акулова
московская городская дума
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727064143_0:26:2583:1479_1920x0_80_0_0_e45afa6926d4b301c7cb7c2141bc4bc6.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Генеральный директор Московского зоопарка, член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Светлана Акулова предложила запретить держать в антикафе капибар, енотов, сурикатов и лемуров. "Распространить действия приложения №13 постановления 1937 "Перечень животных допустимых для контакта" на все типы заведений, а не только на зоопарки, как сейчас. Капибары, еноты, сурикаты, лемуры, носухи и другие подобные виды в этом перечне полностью отсутствуют. Их использование для физического контакта должно быть прямо запрещено на законодательном уровне для всех", - отметила депутат на заседании круглого стола на тему "Содержание животных в антикафе: правовое регулирование и пути совершенствования законодательства". Также депутат предложила кратно увеличить штрафы по статье 8.53 КОАП РФ, чтобы сделать этот бизнес экономически нецелесообразным. Для граждан предлагается от 30 000 до 150 000 рублей, для должностных лиц - от 100 000 до 300 000 рублей, для юридических лиц от 500 000 до 1 000 000 рублей. Также необходимо предусмотреть возможность приостановления деятельности и конфискации животных у повторных нарушителей. Как пояснил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, юридически антикафе не подпадают ни под определение зоопарка, ни под стандарты общепита, поэтому необходимо разработать четкие нормативы для антикафе. "Требуется законодательно утвердить исчерпывающий перечень видов животных, допустимых к содержанию в таких заведениях, исключив диких и экзотических - еноты, совы, лемуры, допустив только традиционных домашних питомцев... необходимо чёткое правовое определение формата антикафе и разработка строгих ветеринарных, санитарных норм и требований к условиям содержания животных", - заявил Шапошников. Он также уточнил, что по итогам круглого стола будет создана рабочая группа, которая займется дальнейшей проработкой вопроса.
https://ria.ru/20250909/sk--2040672137.html
https://ria.ru/20250915/zhivotnoe-2041937642.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727064143_157:0:2480:1742_1920x0_80_0_0_9305ac5f764eb3ceeb5130f68dd61ab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, алексей шапошников, светлана акулова, московская городская дума, московский зоопарк
Общество, Россия, Алексей Шапошников, Светлана Акулова, Московская городская дума, Московский зоопарк
В Мосгордуме предложили запретить держать в антикафе некоторых животных

В Мосгордуме предложили запретить держать в антикафе капибар и енотов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЕноты
Еноты - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Еноты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Генеральный директор Московского зоопарка, член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Светлана Акулова предложила запретить держать в антикафе капибар, енотов, сурикатов и лемуров.
"Распространить действия приложения №13 постановления 1937 "Перечень животных допустимых для контакта" на все типы заведений, а не только на зоопарки, как сейчас. Капибары, еноты, сурикаты, лемуры, носухи и другие подобные виды в этом перечне полностью отсутствуют. Их использование для физического контакта должно быть прямо запрещено на законодательном уровне для всех", - отметила депутат на заседании круглого стола на тему "Содержание животных в антикафе: правовое регулирование и пути совершенствования законодательства".
Последствия пожара в зоопарке Ейска - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
СК начал проверку после пожара в зоопарке с крокодилами в Ейске
9 сентября, 14:12
Также депутат предложила кратно увеличить штрафы по статье 8.53 КОАП РФ, чтобы сделать этот бизнес экономически нецелесообразным. Для граждан предлагается от 30 000 до 150 000 рублей, для должностных лиц - от 100 000 до 300 000 рублей, для юридических лиц от 500 000 до 1 000 000 рублей. Также необходимо предусмотреть возможность приостановления деятельности и конфискации животных у повторных нарушителей.
Как пояснил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, юридически антикафе не подпадают ни под определение зоопарка, ни под стандарты общепита, поэтому необходимо разработать четкие нормативы для антикафе.
"Требуется законодательно утвердить исчерпывающий перечень видов животных, допустимых к содержанию в таких заведениях, исключив диких и экзотических - еноты, совы, лемуры, допустив только традиционных домашних питомцев... необходимо чёткое правовое определение формата антикафе и разработка строгих ветеринарных, санитарных норм и требований к условиям содержания животных", - заявил Шапошников.
Он также уточнил, что по итогам круглого стола будет создана рабочая группа, которая займется дальнейшей проработкой вопроса.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Юрист рассказала, что грозит сбившему краснокнижное животное
15 сентября, 02:33
 
ОбществоРоссияАлексей ШапошниковСветлана АкуловаМосковская городская думаМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала