Агент Киева рассказал, сколько ему обещали выслать на покупку маскировки - РИА Новости, 18.09.2025
10:49 18.09.2025
Агент Киева рассказал, сколько ему обещали выслать на покупку маскировки
Агент Киева рассказал, сколько ему обещали выслать на покупку маскировки - РИА Новости, 18.09.2025
Агент Киева рассказал, сколько ему обещали выслать на покупку маскировки
Задержанный агент спецслужб Украины рассказал, что кураторы обещали ему 25 тысяч рублей для покупки женской одежды с целью маскировки перед совершением теракта... РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Задержанный агент спецслужб Украины рассказал, что кураторы обещали ему 25 тысяч рублей для покупки женской одежды с целью маскировки перед совершением теракта в отношении главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге. "Сказали, что нужно будет скупить вещи для маскировки. Мне сказали, что они мне отправят деньги, я все закуплю с них. Я сказал: "Хорошо". 25 тысяч рублей", - сказал задержанный на видео ФСБ, которое публикует телеканал RT. ФСБ сообщила, что разгромила в Санкт-Петербурге агентурную сеть спецслужб Украины, готовившую теракт против главы одного из оборонных предприятий. Злоумышленники собирались взорвать его автомобиль, тайник с бомбой был оборудован на одном из городских кладбищ. Задержаны юноша и две девушки, которые признались, что вели наблюдение за объектом. Юноша, переодевшийся пожилой женщиной, заложил бомбу под автомобиль, затем был задержан сотрудниками ФСБ.
Новости
Видео попытки заминировать машину главы предприятия ОПК
ФСБ показала видео задержания агентов Украины, готовивших в Петербурге теракт против главы оборонного предприятия. На кадрах видно, как агент Киева, переодевшийся в женскую одежду, заложил бомбу под автомобиль.
украина, санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Украина, Санкт-Петербург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Агент Киева рассказал, сколько ему обещали выслать на покупку маскировки

Агенту Киева обещали 25 тысяч рублей на покупку женской одежды для маскировки

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Задержанный агент спецслужб Украины рассказал, что кураторы обещали ему 25 тысяч рублей для покупки женской одежды с целью маскировки перед совершением теракта в отношении главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге.
"Сказали, что нужно будет скупить вещи для маскировки. Мне сказали, что они мне отправят деньги, я все закуплю с них. Я сказал: "Хорошо". 25 тысяч рублей", - сказал задержанный на видео ФСБ, которое публикует телеканал RT.
ФСБ сообщила, что разгромила в Санкт-Петербурге агентурную сеть спецслужб Украины, готовившую теракт против главы одного из оборонных предприятий.
Злоумышленники собирались взорвать его автомобиль, тайник с бомбой был оборудован на одном из городских кладбищ. Задержаны юноша и две девушки, которые признались, что вели наблюдение за объектом. Юноша, переодевшийся пожилой женщиной, заложил бомбу под автомобиль, затем был задержан сотрудниками ФСБ.
Задержание в Астрахани украинского шпиона из Африки - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
ФСБ опубликовала кадры задержания африканца, подозреваемого в шпионаже
