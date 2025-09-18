https://ria.ru/20250918/agent-2042647958.html

Агент Киева рассказал, сколько ему обещали выслать на покупку маскировки

Агент Киева рассказал, сколько ему обещали выслать на покупку маскировки - РИА Новости, 18.09.2025

Агент Киева рассказал, сколько ему обещали выслать на покупку маскировки

Задержанный агент спецслужб Украины рассказал, что кураторы обещали ему 25 тысяч рублей для покупки женской одежды с целью маскировки перед совершением теракта... РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Задержанный агент спецслужб Украины рассказал, что кураторы обещали ему 25 тысяч рублей для покупки женской одежды с целью маскировки перед совершением теракта в отношении главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге. "Сказали, что нужно будет скупить вещи для маскировки. Мне сказали, что они мне отправят деньги, я все закуплю с них. Я сказал: "Хорошо". 25 тысяч рублей", - сказал задержанный на видео ФСБ, которое публикует телеканал RT. ФСБ сообщила, что разгромила в Санкт-Петербурге агентурную сеть спецслужб Украины, готовившую теракт против главы одного из оборонных предприятий. Злоумышленники собирались взорвать его автомобиль, тайник с бомбой был оборудован на одном из городских кладбищ. Задержаны юноша и две девушки, которые признались, что вели наблюдение за объектом. Юноша, переодевшийся пожилой женщиной, заложил бомбу под автомобиль, затем был задержан сотрудниками ФСБ.

