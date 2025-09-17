https://ria.ru/20250917/rabota-2042392546.html

Мединский рассказал о работе с Казахстаном и Киргизией в сфере просвещения

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о продолжающейся работе с представителями Казахстана и Киргизии над улучшением взаимодействия в изучении и преподавании общей истории. "Работаем с коллегами из Киргизской Республики и Республики Казахстан. Стараемся наладить взаимодействие по изучению, преподаванию и популяризации нашей общей истории. Это непростая работа. Но есть добрая воля с нашей стороны и со стороны наших друзей и партнеров!" - написал Мединский в своей Telegram-канале. Мединский принимает участие в конференции "Алтай - прародина тюрков", которая проходит в Республике Алтай. На полях конференции помощник президента РФ отметил уникальность региона. "Алтай - это уникальное место, потому что это район, который объединяет несколько государств", - сказал он журналистам. Кроме того, Мединский отметил важность изучения процесса расселения тюркских народов не только с научной, но и с социальной и политической точек зрения. Международная конференция "Алтай - прародина тюрков" проходит на курорте "Манжерок" в Республике Алтай. Организаторами выступили: Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай. Одна из важных тем конференции - вопрос о совместных действиях по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства. Планируется презентация фундаментального труда большой группы международных авторов – второго тома "Летописи тюркской цивилизации".

