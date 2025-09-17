https://ria.ru/20250917/rabota-2042392546.html
Мединский рассказал о работе с Казахстаном и Киргизией в сфере просвещения
Мединский рассказал о работе с Казахстаном и Киргизией в сфере просвещения - РИА Новости, 17.09.2025
Мединский рассказал о работе с Казахстаном и Киргизией в сфере просвещения
Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о продолжающейся работе с представителями Казахстана и Киргизии над улучшением взаимодействия в изучении и... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T09:32:00+03:00
2025-09-17T09:32:00+03:00
2025-09-17T09:32:00+03:00
республика алтай
россия
казахстан
владимир мединский
российское военно-историческое общество (рвио)
российская академия наук
российское общество "знание"
киргизия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024670797_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_ef480b3eb18995927467034931891ab6.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о продолжающейся работе с представителями Казахстана и Киргизии над улучшением взаимодействия в изучении и преподавании общей истории. "Работаем с коллегами из Киргизской Республики и Республики Казахстан. Стараемся наладить взаимодействие по изучению, преподаванию и популяризации нашей общей истории. Это непростая работа. Но есть добрая воля с нашей стороны и со стороны наших друзей и партнеров!" - написал Мединский в своей Telegram-канале. Мединский принимает участие в конференции "Алтай - прародина тюрков", которая проходит в Республике Алтай. На полях конференции помощник президента РФ отметил уникальность региона. "Алтай - это уникальное место, потому что это район, который объединяет несколько государств", - сказал он журналистам. Кроме того, Мединский отметил важность изучения процесса расселения тюркских народов не только с научной, но и с социальной и политической точек зрения. Международная конференция "Алтай - прародина тюрков" проходит на курорте "Манжерок" в Республике Алтай. Организаторами выступили: Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай. Одна из важных тем конференции - вопрос о совместных действиях по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства. Планируется презентация фундаментального труда большой группы международных авторов – второго тома "Летописи тюркской цивилизации".
https://ria.ru/20250917/medinskiy--2042388356.html
https://ria.ru/20250917/medinskiy-2042387603.html
республика алтай
россия
казахстан
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024670797_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_8f582686fe4fcc701989b0d5f7b4fcd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика алтай, россия, казахстан, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио), российская академия наук, российское общество "знание", киргизия, в мире
Республика Алтай, Россия, Казахстан, Владимир Мединский, Российское военно-историческое общество (РВИО), Российская академия наук, Российское общество "Знание", Киргизия, В мире
Мединский рассказал о работе с Казахстаном и Киргизией в сфере просвещения
Мединский заявил о работе с Казахстаном и Киргизией по историческому просвещению