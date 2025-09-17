https://ria.ru/20250917/peterburg-2042467909.html
В Петербурге задержали голого мужчину, повредившего чужую машину
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Росгвардейцы задержали голого мужчину, который повредил чужую иномарку в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка Росгвардии. Как отметили в пресс-службе, во вторник днем 36-летний местный житель повредил автомобиль Skoda Octavia, припаркованный на проспекте Народного Ополчения в Кировском районе. "Наряд Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, обнаружил обнаженного мужчину в неадекватном состоянии, который из хулиганских побуждений помял капот и повредил лакокрасочное покрытие чужого автотранспортного средства, после чего проник через заднюю дверь в салон. Он был задержан", – говорится в Telegram-канале главка Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. На видео, опубликованном главком Росгвардии, мужчина невнятно пытается объяснить, что произошло. По его словам, в машине он "спрятался, чтобы никого не нервировать", а голым оказался, потому что хотел посмотреть кино для взрослых "один на один".
