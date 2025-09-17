https://ria.ru/20250917/peterburg-2042408713.html

В Петербурге на стройке произошла массовая драка

В Петербурге на стройке произошла массовая драка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Конфликт работавших на стройке в Центральном районе Санкт-Петербурга иностранных граждан из-за технологии ремонта кровли и стройматериалов завершился массовой дракой, в итоге фигурантами уголовного дела о хулиганстве стали 8 человек, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, во вторник в полицию Центрального района поступило сообщение о драке нескольких человек во дворе дома №44 по Лиговскому проспекту. Правоохранители доставили в полицию местного жителя, а также 11 граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана в возрасте 21-41 лет. При этом один из иностранных граждан попытался скрыться на автомобиле, задев сотрудника патрульно-постовой службы, который получил ушиб локтевого сустава. Нарушителя задержали "в считанные минуты", уточняют в ГУМВД. "Полицейские выяснили, что конфликт произошел на строительном объекте в доме 44 по Лиговскому проспекту между этническими рабочими из-за разногласий в вопросе ремонта кровли и используемых стройматериалах. Не достигнув консенсуса, "специалисты" перешли от словесной перепалки к открытому противостоянию с применением металлических и деревянных палок", – рассказали в региональном главке. Восемь человек, доставленных в полицию, были привлечены к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства, а четверо, в том местный житель, – за мелкое хулиганство. Еще семерых иностранных разнорабочих задержали по подозрению в причастности к драке в ходе дополнительной проверки места происшествия и прилегающей территории, включая чердаки и подвалы. Двое из них получили административное наказание за нарушение миграционных законов, остальные – за мелко хулиганство. В результате по факту драки возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, фигурантами которого стали восемь человек. Они допрошены в качестве подозреваемых и задержаны, заключают в полиции.

