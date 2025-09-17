Рейтинг@Mail.ru
В МТС рассказали о популярных схемах телефонного мошенничества - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:36 17.09.2025 (обновлено: 10:28 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/moshennichestvo-2042376512.html
В МТС рассказали о популярных схемах телефонного мошенничества
В МТС рассказали о популярных схемах телефонного мошенничества - РИА Новости, 17.09.2025
В МТС рассказали о популярных схемах телефонного мошенничества
Почти 760 миллионов нежелательных вызовов абонентам МТС заблокировали с июня по август 2025 года, при этом самой популярной мошеннической схемой стали... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T05:36:00+03:00
2025-09-17T10:28:00+03:00
общество
самара
владимир
барнаул
мтс
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b08d34da41d5edb9c957903e7b51d26.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Почти 760 миллионов нежелательных вызовов абонентам МТС заблокировали с июня по август 2025 года, при этом самой популярной мошеннической схемой стали предложения об "инвестициях" и "дополнительном заработке", рассказали РИА Новости в МТС. "Сервис "Защитник" заблокировал 759,4 миллиона нежелательных вызовов. Самой популярной мошеннической схемой стали предложения об инвестициях и дополнительном заработке, на которую пришлось более трети от всех мошеннических вызовов", - сообщили в компании. Там поделились, что также в топ схем телефонного мошенничества вошли звонки от лиц, представляющихся сотрудниками операторов связи, коммунальных служб, государственных органов, а также почты и служб доставки. При этом в ряде городов число попыток дозвона до одного абонента достигало экстремальных значений. Так, в Самаре абоненту за лето пытались дозвониться 20,473 тысячи раз, во Владимире - 16,797 тысячи, а в Барнауле - более 15 тысяч раз. Отмечается, что наибольшая доля нежелательных звонков летом пришлась на Москву - 16,7% от всех заблокированных вызовов, Краснодар - 6,9% и Санкт-Петербург - 6,1%. В топ городов также вошли Новосибирск, Уфа, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Самара и Ставрополь.
https://ria.ru/20250917/moshennichestvo-2042363514.html
https://ria.ru/20250411/moshenniki-2010613441.html
самара
владимир
барнаул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_283e76d007ecc122cf5c832cfe205bdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, самара, владимир, барнаул, мтс, технологии
Общество, Самара, Владимир, Барнаул, МТС, Технологии
В МТС рассказали о популярных схемах телефонного мошенничества

МТС заблокировал 760 миллионов нежелательных вызовов за лето

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Почти 760 миллионов нежелательных вызовов абонентам МТС заблокировали с июня по август 2025 года, при этом самой популярной мошеннической схемой стали предложения об "инвестициях" и "дополнительном заработке", рассказали РИА Новости в МТС.
"Сервис "Защитник" заблокировал 759,4 миллиона нежелательных вызовов. Самой популярной мошеннической схемой стали предложения об инвестициях и дополнительном заработке, на которую пришлось более трети от всех мошеннических вызовов", - сообщили в компании.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В Госдуме рассказали о схеме мошенничества под видом школьных психологов
01:17
Там поделились, что также в топ схем телефонного мошенничества вошли звонки от лиц, представляющихся сотрудниками операторов связи, коммунальных служб, государственных органов, а также почты и служб доставки.
При этом в ряде городов число попыток дозвона до одного абонента достигало экстремальных значений. Так, в Самаре абоненту за лето пытались дозвониться 20,473 тысячи раз, во Владимире - 16,797 тысячи, а в Барнауле - более 15 тысяч раз.
Отмечается, что наибольшая доля нежелательных звонков летом пришлась на Москву - 16,7% от всех заблокированных вызовов, Краснодар - 6,9% и Санкт-Петербург - 6,1%. В топ городов также вошли Новосибирск, Уфа, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Самара и Ставрополь.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
В МТС рассказали о новой схеме телефонных мошенников
11 апреля, 05:54
 
ОбществоСамараВладимирБарнаулМТСТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала