17:22 17.09.2025
Китай увеличил импорт российского вина в 2025 году
экономика
китай
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Китай за восемь месяцев 2025 года увеличил импорт российского вина вдвое - он превысил 1,2 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, страна стала лидером по закупкам, рассказали РИА Новости в федеральном центре "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Экспорт российского вина в Китай за первые восемь месяцев 2025 года вырос в два раза, до более чем 1,2 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Китай стал главным покупателем российского вина в 2025 году", - отметили в центре. Также там добавили, что всего российского вина за восемь месяцев 2025 года отгружено на сумму 4 миллиона долларов, что почти на треть больше в годовом выражении. Объемы же составили порядка 2,5 тысячи тонн с ростом в 17%. По данным "Агроэкспорта", лидирующие позиции среди стран-покупателей занимают: Китай с долей в 31% от общего объема экспорта, Белоруссия с показателем в 23%, Казахстан с 15%, Турция с 8% и Абхазия, закупающая 6% от общего объема. В центре уточнили, что российский экспорт игристого вина занимает большую часть - около 1,5 тысячи тонн на сумму свыше 2,4 миллиона долларов. Второе место по объему занимает экспорт виноградных вин, разлитых в емкости до двух литров - более 800 тонн на сумму почти 1,5 миллиона долларов. Помимо этого, Россия экспортирует виноградные сусла.
экономика, китай, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Китай, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Китай увеличил импорт российского вина в 2025 году

Китай вдвое увеличил импорт российского вина в 2025 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦех розлива на винодельческом предприятии
Цех розлива на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Цех розлива на винодельческом предприятии. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Китай за восемь месяцев 2025 года увеличил импорт российского вина вдвое - он превысил 1,2 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, страна стала лидером по закупкам, рассказали РИА Новости в федеральном центре "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Экспорт российского вина в Китай за первые восемь месяцев 2025 года вырос в два раза, до более чем 1,2 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Китай стал главным покупателем российского вина в 2025 году", - отметили в центре.
Также там добавили, что всего российского вина за восемь месяцев 2025 года отгружено на сумму 4 миллиона долларов, что почти на треть больше в годовом выражении. Объемы же составили порядка 2,5 тысячи тонн с ростом в 17%.
По данным "Агроэкспорта", лидирующие позиции среди стран-покупателей занимают: Китай с долей в 31% от общего объема экспорта, Белоруссия с показателем в 23%, Казахстан с 15%, Турция с 8% и Абхазия, закупающая 6% от общего объема.
В центре уточнили, что российский экспорт игристого вина занимает большую часть - около 1,5 тысячи тонн на сумму свыше 2,4 миллиона долларов. Второе место по объему занимает экспорт виноградных вин, разлитых в емкости до двух литров - более 800 тонн на сумму почти 1,5 миллиона долларов. Помимо этого, Россия экспортирует виноградные сусла.
ЭкономикаКитайРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
