Участники конференции "Алтай — прародина тюрков" приняли резолюцию

Участники конференции "Алтай — прародина тюрков" приняли резолюцию

Участники конференции "Алтай — прародина тюрков" приняли резолюцию

Участники международной конференции "Алтай - прародина тюрков" приняли резолюцию, отметив важность координации усилий по совместному изучению вопросов истории,... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T17:25:00+03:00

2025-09-17T17:25:00+03:00

2025-09-17T17:33:00+03:00

МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 17 сен - РИА Новости. Участники международной конференции "Алтай - прародина тюрков" приняли резолюцию, отметив важность координации усилий по совместному изучению вопросов истории, филологии, культуры тюркских народов, а также необходимость создания новых центров изучения тюркологии и алтаистики, говорится в документе. Международная конференция "Алтай - прародина тюрков" проходит на курорте "Манжерок" в Республике Алтай. Организаторами выступили Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай. В конференции принимают участие ученые из России, Китая, Венгрии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Азербайджана. "Отмечаем необходимость содействовать научно-образовательному и культурному сотрудничеству, объединяющему народы Северной Евразии… координации усилий по совместному изучению вопросов истории, филологии, культуры тюркских народов, консолидации научных сил на существующих диалоговых площадках, а также созданию новых центров изучения тюркологии и алтаистики", - говорится в резолюции. Также отмечается важность совместной деятельности по сближению формулировок по событиям совместной истории в учебниках государств Северной Евразии и государственной поддержки и финансирования совместных исследований. "Исключительно важной задачей является сохранение общего образа совместного прошлого наших государств, его научно обоснованной, неконфликтной оценки, основанной на профессиональных научных исследованиях, школьных и вузовских учебниках по истории", - говорится в документе.

