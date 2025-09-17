https://ria.ru/20250917/forum-2042538208.html
Участники конференции "Алтай — прародина тюрков" приняли резолюцию
Участники конференции "Алтай — прародина тюрков" приняли резолюцию - РИА Новости, 17.09.2025
Участники конференции "Алтай — прародина тюрков" приняли резолюцию
Участники международной конференции "Алтай - прародина тюрков" приняли резолюцию, отметив важность координации усилий по совместному изучению вопросов истории,... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T17:25:00+03:00
2025-09-17T17:25:00+03:00
2025-09-17T17:33:00+03:00
республика алтай
россия
китай
российское военно-историческое общество (рвио)
российская академия наук
российское общество "знание"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020888199_0:77:2775:1638_1920x0_80_0_0_767417b9555ef8db62015d472136eb6d.jpg
МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 17 сен - РИА Новости. Участники международной конференции "Алтай - прародина тюрков" приняли резолюцию, отметив важность координации усилий по совместному изучению вопросов истории, филологии, культуры тюркских народов, а также необходимость создания новых центров изучения тюркологии и алтаистики, говорится в документе. Международная конференция "Алтай - прародина тюрков" проходит на курорте "Манжерок" в Республике Алтай. Организаторами выступили Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай. В конференции принимают участие ученые из России, Китая, Венгрии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Азербайджана. "Отмечаем необходимость содействовать научно-образовательному и культурному сотрудничеству, объединяющему народы Северной Евразии… координации усилий по совместному изучению вопросов истории, филологии, культуры тюркских народов, консолидации научных сил на существующих диалоговых площадках, а также созданию новых центров изучения тюркологии и алтаистики", - говорится в резолюции. Также отмечается важность совместной деятельности по сближению формулировок по событиям совместной истории в учебниках государств Северной Евразии и государственной поддержки и финансирования совместных исследований. "Исключительно важной задачей является сохранение общего образа совместного прошлого наших государств, его научно обоснованной, неконфликтной оценки, основанной на профессиональных научных исследованиях, школьных и вузовских учебниках по истории", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250917/perspektivy--2042394595.html
республика алтай
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020888199_68:0:2708:1980_1920x0_80_0_0_05647be5350957bd01f6c2bc1c334c03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика алтай, россия, китай, российское военно-историческое общество (рвио), российская академия наук, российское общество "знание"
Республика Алтай, Россия, Китай, Российское военно-историческое общество (РВИО), Российская академия наук, Российское общество "Знание"
Участники конференции "Алтай — прародина тюрков" приняли резолюцию
На конференции на Алтае отметили важность создания центров тюркологии