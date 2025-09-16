https://ria.ru/20250916/tramp-2042269584.html

Посол России оценил усилия Трампа по урегулированию на Украине

Посол России оценил усилия Трампа по урегулированию на Украине - РИА Новости, 16.09.2025

Посол России оценил усилия Трампа по урегулированию на Украине

Москва рассчитывает, что усилия администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине помогут выйти на надежную формулу его... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T16:51:00+03:00

2025-09-16T16:51:00+03:00

2025-09-16T17:13:00+03:00

си цзиньпин

специальная военная операция на украине

украина

россия

москва

дональд трамп

алексей ерхов

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79b14fb065e7c3225d24f47fb81c76b3.jpg

АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Москва рассчитывает, что усилия администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине помогут выйти на надежную формулу его долговременного прекращения, заявил российский посол Алексей Ерхов, отвечая на вопросы турецких СМИ накануне завершения своей миссии в республике.Пятого сентября президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил Ерхова от должности посла в Турции и назначил его руководителем посольства в Узбекистане. Накануне сообщалось, что Ерхов прибыл в Ташкент."Россия действительно хочет обеспечить безопасность русскоязычного населения Украины (это, собственно, и было одной из предпосылок возникновения конфликта), и она, действительно, не хотела бы присутствия каких-либо западных войск на Украине. При этом мы прямо исходим из основополагающего принципа неделимости безопасности, закрепленного во многих международных документах, в частности в декларациях саммитов ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году и в Астане в 2010 году. Этот принцип означает, что никто не может укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран", - сказал дипломат журналистам.Между тем, по словам Ерхова, те, кто собирается послать оккупационные силы на Украину якобы для сдерживания России, совершенно однозначно рассматривают безопасность только как безопасность Украины, не беря в расчет безопасность РФ."Это едва ли справедливо", - подчеркнул дипломат.Ерхов напомнил, что в апреле 2022 года в Стамбуле на переговорах с российскими представителями украинская делегация представила проект договоренности о прекращении боевых действий."Составленный на этой основе документ был парафирован обеими делегациями. При обсуждении гарантий безопасности для Украины предложения Киева тогда предусматривали создание группы стран-гарантов, куда входили бы постоянные члены Совета Безопасности ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция), в этом контексте также упоминались Германия, Турция и другие государства. Все они гарантировали бы безопасность Украины - неядерной, нейтральной и не входящей ни в какой военный блок. Как известно, все эти договоренности были сорваны Киевом по указанию Запада, в частности, тогдашнего премьера-министра Великобритании Бориса Джонсона", - добавил дипломат.Российский посол отметил, что усилия по достижению урегулирования конфликта продолжаются."В том числе со стороны Дональда Трампа и его администрации. Мы приветствуем их и надеемся, что все эти усилия всё же помогут выйти на надежную формулу долговременного прекращения конфликта", - резюмировал он.В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.

https://ria.ru/20250905/tramp-2040114465.html

https://ria.ru/20250909/tramp-2040779216.html

https://ria.ru/20250916/zelenskiy-2042164944.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

си цзиньпин, украина, россия, москва, дональд трамп, алексей ерхов, владимир путин, обсе, оон, нато