Крым, Кавказ, Алтай: где найти места в санаториях на бархатный сезон

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. Осень — самое время для санаторного отдыха. Жара спала, но на юге еще можно купаться, продолжается бархатный сезон. К тому же это идеальный период для пеших прогулок, культурно-познавательного и активного туризма. Какие регионы пользуются наибольшим спросом у желающих оздоровиться и сколько они готовы за это заплатить — в материале РИА Новости.Кавказские Минеральные Воды"Для санаториев Кавминвод осень — традиционно пиковое время. Большинство объектов давно закрыли продажи, однако всегда есть шанс подтвердить номер, оставив туроператору заявку в лист ожидания", — говорит PR-директор компании "Интурист" Дарья Домостроева.Курорты Кавказских Минеральных Вод осенью выбирают 49 процентов тех, кто оплачивают оздоровительный отдых в России и ближнем зарубежье, подсчитали в пресс-службе национального туроператора "Алеан".Приезжает много постоянных гостей, которые знают, что такой визит лучше бронировать за полгода. Спрос не снижается даже с увеличением цен — примерно на 15 процентов в год, говорит Мария Журавлева, руководитель сервиса бронирования "Турслет"."Санатории бюджетного и среднего ценового сегмента на сентябрь и октябрь практически раскуплены. Зато в дорогих заведениях можно найти места даже на ближайшие даты", — рассказывают в "Алеан".Цена на двоих с лечением начинается от 123 тысяч рублей на десять дней. В санаториях высокого уровня — от 215 тысяч до 472 тысяч рублей. То есть комфортный отдых в регионе по стоимости сравним с путевками на зарубежные морские курорты, например, в Турцию или Египет.Краснодарский крайКаждый девятый (около 12 процентов) турист поедет в санаторий Краснодарского края. Эксперты отмечают, что выбор есть: можно пройти оздоровительные процедуры как в бюджетных, так и в люксовых здравницах. Причем сократилась глубина бронирования: путешественники стали оплачивать отдых незадолго до заезда. А вот продолжительность отпуска осталась прежней — около десяти дней.Стоимость проживания в санаториях зависит не только от типа размещения и количества включенных в путевку процедур, но и от выбранного курорта. Дороже всего в Сочи — от 101 тысячи рублей на двоих на полторы недели, дешевле — в Анапе: от 57 тысяч.Крым"Загрузка крымских курортов на бархатный период довольно высокая. Многие санатории уже распродали номера на осень. В этом году отмечаем рост спроса на размещение на 37 процентов", — рассказывают в "Интуристе".В компании "Алеан" подтверждают, что за год интерес к оздоровительному отдыху на полуострове увеличился на треть. Самый популярный район — Южный берег Крыма: 90 процентов туристов выбирают именно его."Сейчас благоприятный период для лечения заболеваний органов дыхания и решения сердечно-сосудистых проблем. Также осенью, когда спадает жара, актуально грязелечение: такие процедуры есть в большинстве санаториев полуострова", — добавляют в компании.Несмотря на рост спроса, в санаториях места есть. Причем со второй половины сентября — сезонное снижение цен на 20 процентов от летних, отмечают в АТОР.Десять дней в бюджетном санатории стоят от 42 тысяч рублей на двоих, в здравнице среднего уровня — 80-110 тысяч, высокого — от 155 тысяч рублей, сообщает "Алеан".Подмосковье и Центральная РоссияПять процентов туристов выбирают оздоровительные программы в средней полосе России. Спрос высокий — порой чувствуется дефицит номеров, говорят в "Алеан".Есть варианты размещения в Московской, Ярославской, Костромской, Ивановской областях.Отдых не особо дешевый: в бюджетном сегменте — от 97 тысяч рублей на двоих на полторы недели. В более высоком — от 170 тысяч.Белокуриха, Башкортостан, Тюменская областьПримерно по два процента туристов, отправляющихся в санатории, выбирают эти регионы.В Белокурихе доступны программы стоимостью от 132 тысяч рублей на двоих на десять дней. Лечение включено в стоимость.На Алтае востребованы не только привычное лечение водами, грязями и физиотерапия, но и радоновые, пантовые ванны. Это важный фактор: по статистике, каждый третий турист ищет санатории с уникальными возможностями.В Башкортостане на октябрь мест мало, зато есть выбор на ноябрь. Программы в бюджетных санаториях стоят от 88 тысяч рублей, в объектах среднего уровня — от 115 тысяч на двоих.В республике в лечении недугов используются воды Красноусольских источников (идентичные Ессентукам) и сероводородные (идентичные Мацесте). А еще — иловые грязи, кумыс и геотермальные газы горы Янган-Тау.В Тюменской области мест в хороших санаториях осталось мало. Самые популярные здравницы — с термальными источниками. Стоимость программ на двоих на десять дней — от 100 тысяч рублей.

