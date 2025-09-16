Рейтинг@Mail.ru
Крым, Кавказ, Алтай: где найти места в санаториях на бархатный сезон - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 16.09.2025 (обновлено: 08:02 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/sanatorii-2042098518.html
Крым, Кавказ, Алтай: где найти места в санаториях на бархатный сезон
Крым, Кавказ, Алтай: где найти места в санаториях на бархатный сезон - РИА Новости, 16.09.2025
Крым, Кавказ, Алтай: где найти места в санаториях на бархатный сезон
Осень — самое время для санаторного отдыха. Жара спала, но на юге еще можно купаться, продолжается бархатный сезон. К тому же это идеальный период для пеших... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T08:00:00+03:00
2025-09-16T08:02:00+03:00
туризм
туризм-важное
туризм
куда поехать
минеральные воды
белокуриха
республика крым
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042101745_0:247:3068:1974_1920x0_80_0_0_c8f83261fee77b7d7426da5daab3c3fa.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. Осень — самое время для санаторного отдыха. Жара спала, но на юге еще можно купаться, продолжается бархатный сезон. К тому же это идеальный период для пеших прогулок, культурно-познавательного и активного туризма. Какие регионы пользуются наибольшим спросом у желающих оздоровиться и сколько они готовы за это заплатить — в материале РИА Новости.Кавказские Минеральные Воды"Для санаториев Кавминвод осень — традиционно пиковое время. Большинство объектов давно закрыли продажи, однако всегда есть шанс подтвердить номер, оставив туроператору заявку в лист ожидания", — говорит PR-директор компании "Интурист" Дарья Домостроева.Курорты Кавказских Минеральных Вод осенью выбирают 49 процентов тех, кто оплачивают оздоровительный отдых в России и ближнем зарубежье, подсчитали в пресс-службе национального туроператора "Алеан".Приезжает много постоянных гостей, которые знают, что такой визит лучше бронировать за полгода. Спрос не снижается даже с увеличением цен — примерно на 15 процентов в год, говорит Мария Журавлева, руководитель сервиса бронирования "Турслет"."Санатории бюджетного и среднего ценового сегмента на сентябрь и октябрь практически раскуплены. Зато в дорогих заведениях можно найти места даже на ближайшие даты", — рассказывают в "Алеан".Цена на двоих с лечением начинается от 123 тысяч рублей на десять дней. В санаториях высокого уровня — от 215 тысяч до 472 тысяч рублей. То есть комфортный отдых в регионе по стоимости сравним с путевками на зарубежные морские курорты, например, в Турцию или Египет.Краснодарский крайКаждый девятый (около 12 процентов) турист поедет в санаторий Краснодарского края. Эксперты отмечают, что выбор есть: можно пройти оздоровительные процедуры как в бюджетных, так и в люксовых здравницах. Причем сократилась глубина бронирования: путешественники стали оплачивать отдых незадолго до заезда. А вот продолжительность отпуска осталась прежней — около десяти дней.Стоимость проживания в санаториях зависит не только от типа размещения и количества включенных в путевку процедур, но и от выбранного курорта. Дороже всего в Сочи — от 101 тысячи рублей на двоих на полторы недели, дешевле — в Анапе: от 57 тысяч.Крым"Загрузка крымских курортов на бархатный период довольно высокая. Многие санатории уже распродали номера на осень. В этом году отмечаем рост спроса на размещение на 37 процентов", — рассказывают в "Интуристе".В компании "Алеан" подтверждают, что за год интерес к оздоровительному отдыху на полуострове увеличился на треть. Самый популярный район — Южный берег Крыма: 90 процентов туристов выбирают именно его."Сейчас благоприятный период для лечения заболеваний органов дыхания и решения сердечно-сосудистых проблем. Также осенью, когда спадает жара, актуально грязелечение: такие процедуры есть в большинстве санаториев полуострова", — добавляют в компании.Несмотря на рост спроса, в санаториях места есть. Причем со второй половины сентября — сезонное снижение цен на 20 процентов от летних, отмечают в АТОР.Десять дней в бюджетном санатории стоят от 42 тысяч рублей на двоих, в здравнице среднего уровня — 80-110 тысяч, высокого — от 155 тысяч рублей, сообщает "Алеан".Подмосковье и Центральная РоссияПять процентов туристов выбирают оздоровительные программы в средней полосе России. Спрос высокий — порой чувствуется дефицит номеров, говорят в "Алеан".Есть варианты размещения в Московской, Ярославской, Костромской, Ивановской областях.Отдых не особо дешевый: в бюджетном сегменте — от 97 тысяч рублей на двоих на полторы недели. В более высоком — от 170 тысяч.Белокуриха, Башкортостан, Тюменская областьПримерно по два процента туристов, отправляющихся в санатории, выбирают эти регионы.В Белокурихе доступны программы стоимостью от 132 тысяч рублей на двоих на десять дней. Лечение включено в стоимость.На Алтае востребованы не только привычное лечение водами, грязями и физиотерапия, но и радоновые, пантовые ванны. Это важный фактор: по статистике, каждый третий турист ищет санатории с уникальными возможностями.В Башкортостане на октябрь мест мало, зато есть выбор на ноябрь. Программы в бюджетных санаториях стоят от 88 тысяч рублей, в объектах среднего уровня — от 115 тысяч на двоих.В республике в лечении недугов используются воды Красноусольских источников (идентичные Ессентукам) и сероводородные (идентичные Мацесте). А еще — иловые грязи, кумыс и геотермальные газы горы Янган-Тау.В Тюменской области мест в хороших санаториях осталось мало. Самые популярные здравницы — с термальными источниками. Стоимость программ на двоих на десять дней — от 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250912/rgo-2040895757.html
минеральные воды
белокуриха
республика крым
краснодарский край
республика башкортостан
алтайский край
кисловодск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042101745_96:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_9f4d9ab90fa415debfec571527a6e757.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм-важное, туризм, куда поехать, минеральные воды, белокуриха, республика крым, краснодарский край, республика башкортостан, алтайский край, кисловодск
Туризм, Туризм-Важное, Туризм, куда поехать, Минеральные Воды, Белокуриха, Республика Крым, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Алтайский край, Кисловодск
Крым, Кавказ, Алтай: где найти места в санаториях на бархатный сезон

"Алеан": этой осенью отдохнуть в санаториях Крыма можно за 42 тысячи рублей

© PamelaJoeMcFarlaneДевушки во время отдыха
Девушки во время отдыха - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© PamelaJoeMcFarlane
Девушки во время отдыха
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. Осень — самое время для санаторного отдыха. Жара спала, но на юге еще можно купаться, продолжается бархатный сезон. К тому же это идеальный период для пеших прогулок, культурно-познавательного и активного туризма. Какие регионы пользуются наибольшим спросом у желающих оздоровиться и сколько они готовы за это заплатить — в материале РИА Новости.

Кавказские Минеральные Воды

"Для санаториев Кавминвод осень — традиционно пиковое время. Большинство объектов давно закрыли продажи, однако всегда есть шанс подтвердить номер, оставив туроператору заявку в лист ожидания", — говорит PR-директор компании "Интурист" Дарья Домостроева.
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкЖенщина на сеансе спелеотерапии в санатории "Пятигорский нарзан" в Пятигорске
Женщина на сеансе спелеотерапии в санатории Пятигорский нарзан в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Женщина на сеансе спелеотерапии в санатории "Пятигорский нарзан" в Пятигорске
Курорты Кавказских Минеральных Вод осенью выбирают 49 процентов тех, кто оплачивают оздоровительный отдых в России и ближнем зарубежье, подсчитали в пресс-службе национального туроператора "Алеан".
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкЖенщина на сеансе в барокамере в санатории "Родник" в Пятигорске
Женщина на сеансе в барокамере в санатории Родник в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Женщина на сеансе в барокамере в санатории "Родник" в Пятигорске
Приезжает много постоянных гостей, которые знают, что такой визит лучше бронировать за полгода. Спрос не снижается даже с увеличением цен — примерно на 15 процентов в год, говорит Мария Журавлева, руководитель сервиса бронирования "Турслет".
"Санатории бюджетного и среднего ценового сегмента на сентябрь и октябрь практически раскуплены. Зато в дорогих заведениях можно найти места даже на ближайшие даты", — рассказывают в "Алеан".
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПациентка наливает в стакан минеральную воду "Ессентуки" в бювете санатория имени Георгия Димитрова в Кисловодске
Пациентка наливает в стакан минеральную воду Ессентуки в бювете санатория имени Георгия Димитрова в Кисловодске - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Пациентка наливает в стакан минеральную воду "Ессентуки" в бювете санатория имени Георгия Димитрова в Кисловодске
Цена на двоих с лечением начинается от 123 тысяч рублей на десять дней. В санаториях высокого уровня — от 215 тысяч до 472 тысяч рублей. То есть комфортный отдых в регионе по стоимости сравним с путевками на зарубежные морские курорты, например, в Турцию или Египет.

Краснодарский край

Каждый девятый (около 12 процентов) турист поедет в санаторий Краснодарского края. Эксперты отмечают, что выбор есть: можно пройти оздоровительные процедуры как в бюджетных, так и в люксовых здравницах.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЖенщина во время лечебных процедур в бальнеологическом комплексе "Мацеста" в Сочи
Женщина во время лечебных процедур в бальнеологическом комплексе Мацеста в Сочи - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Женщина во время лечебных процедур в бальнеологическом комплексе "Мацеста" в Сочи
Причем сократилась глубина бронирования: путешественники стали оплачивать отдых незадолго до заезда. А вот продолжительность отпуска осталась прежней — около десяти дней.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛюди принимают ванную из лечебной грязи на базе отдыха "Посейдон" в Краснодарском крае
Люди принимают ванную из лечебной грязи на базе отдыха Посейдон в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Люди принимают ванную из лечебной грязи на базе отдыха "Посейдон" в Краснодарском крае
Стоимость проживания в санаториях зависит не только от типа размещения и количества включенных в путевку процедур, но и от выбранного курорта. Дороже всего в Сочи — от 101 тысячи рублей на двоих на полторы недели, дешевле — в Анапе: от 57 тысяч.

Крым

"Загрузка крымских курортов на бархатный период довольно высокая. Многие санатории уже распродали номера на осень. В этом году отмечаем рост спроса на размещение на 37 процентов", — рассказывают в "Интуристе".
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкПациентка на сеансе грязелечения в санатории "Саки" в Крыму
Пациентка на сеансе грязелечения в санатории Саки в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Пациентка на сеансе грязелечения в санатории "Саки" в Крыму
В компании "Алеан" подтверждают, что за год интерес к оздоровительному отдыху на полуострове увеличился на треть. Самый популярный район — Южный берег Крыма: 90 процентов туристов выбирают именно его.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСанаторно-курортный комплекс "Мрия Резорт & Спа" в Ялте
Санаторно-курортный комплекс Мрия Резорт&СПА в Ялте - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Санаторно-курортный комплекс "Мрия Резорт & Спа" в Ялте
"Сейчас благоприятный период для лечения заболеваний органов дыхания и решения сердечно-сосудистых проблем. Также осенью, когда спадает жара, актуально грязелечение: такие процедуры есть в большинстве санаториев полуострова", — добавляют в компании.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖенщина отдыхает на озере с лечебной грязью Чокрак в Крыму
Женщина отдыхает на озере с лечебной грязью Чокрак в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Женщина отдыхает на озере с лечебной грязью Чокрак в Крыму
Несмотря на рост спроса, в санаториях места есть. Причем со второй половины сентября — сезонное снижение цен на 20 процентов от летних, отмечают в АТОР.
Десять дней в бюджетном санатории стоят от 42 тысяч рублей на двоих, в здравнице среднего уровня — 80-110 тысяч, высокого — от 155 тысяч рублей, сообщает "Алеан".

Подмосковье и Центральная Россия

Пять процентов туристов выбирают оздоровительные программы в средней полосе России. Спрос высокий — порой чувствуется дефицит номеров, говорят в "Алеан".
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПациент в массажном кабинете в санатории "Жемчужина" в Набережных Челнах
Пациент в массажном кабинете в санатории Жемчужина в Набережных Челнах - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Пациент в массажном кабинете в санатории "Жемчужина" в Набережных Челнах
Есть варианты размещения в Московской, Ярославской, Костромской, Ивановской областях.
Отдых не особо дешевый: в бюджетном сегменте — от 97 тысяч рублей на двоих на полторы недели. В более высоком — от 170 тысяч.

Белокуриха, Башкортостан, Тюменская область

Примерно по два процента туристов, отправляющихся в санатории, выбирают эти регионы.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГорода России. Белокуриха
Города России. Белокуриха - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Города России. Белокуриха
В Белокурихе доступны программы стоимостью от 132 тысяч рублей на двоих на десять дней. Лечение включено в стоимость.
На Алтае востребованы не только привычное лечение водами, грязями и физиотерапия, но и радоновые, пантовые ванны. Это важный фактор: по статистике, каждый третий турист ищет санатории с уникальными возможностями.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОтдыхающие в санатории "Россия" в Белокурихе Алтайского края
Отдыхающие в санатории Россия в городе Белокуриха Алтайского края - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Отдыхающие в санатории "Россия" в Белокурихе Алтайского края
В Башкортостане на октябрь мест мало, зато есть выбор на ноябрь. Программы в бюджетных санаториях стоят от 88 тысяч рублей, в объектах среднего уровня — от 115 тысяч на двоих.
В республике в лечении недугов используются воды Красноусольских источников (идентичные Ессентукам) и сероводородные (идентичные Мацесте). А еще — иловые грязи, кумыс и геотермальные газы горы Янган-Тау.
© Фото : Сергей ШандинТюменская область, термальный комплекс "Верхний бор"
Тюменская область, термальный комплекс Верхний бор - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Фото : Сергей Шандин
Тюменская область, термальный комплекс "Верхний бор"
В Тюменской области мест в хороших санаториях осталось мало. Самые популярные здравницы — с термальными источниками. Стоимость программ на двоих на десять дней — от 100 тысяч рублей.
Номинация Дикие животные - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Лучшие из лучших: самые эффектные фото дикой природы России
12 сентября, 08:00
 
ТуризмТуризм-ВажноеТуризмкуда поехатьМинеральные ВодыБелокурихаРеспублика КрымКраснодарский крайРеспублика БашкортостанАлтайский крайКисловодск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала