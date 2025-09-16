Крым, Кавказ, Алтай: где найти места в санаториях на бархатный сезон
"Алеан": этой осенью отдохнуть в санаториях Крыма можно за 42 тысячи рублей
© PamelaJoeMcFarlaneДевушки во время отдыха
Девушки во время отдыха
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. Осень — самое время для санаторного отдыха. Жара спала, но на юге еще можно купаться, продолжается бархатный сезон. К тому же это идеальный период для пеших прогулок, культурно-познавательного и активного туризма. Какие регионы пользуются наибольшим спросом у желающих оздоровиться и сколько они готовы за это заплатить — в материале РИА Новости.
Кавказские Минеральные Воды
"Для санаториев Кавминвод осень — традиционно пиковое время. Большинство объектов давно закрыли продажи, однако всегда есть шанс подтвердить номер, оставив туроператору заявку в лист ожидания", — говорит PR-директор компании "Интурист" Дарья Домостроева.
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкЖенщина на сеансе спелеотерапии в санатории "Пятигорский нарзан" в Пятигорске
Женщина на сеансе спелеотерапии в санатории "Пятигорский нарзан" в Пятигорске
Курорты Кавказских Минеральных Вод осенью выбирают 49 процентов тех, кто оплачивают оздоровительный отдых в России и ближнем зарубежье, подсчитали в пресс-службе национального туроператора "Алеан".
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкЖенщина на сеансе в барокамере в санатории "Родник" в Пятигорске
Женщина на сеансе в барокамере в санатории "Родник" в Пятигорске
Приезжает много постоянных гостей, которые знают, что такой визит лучше бронировать за полгода. Спрос не снижается даже с увеличением цен — примерно на 15 процентов в год, говорит Мария Журавлева, руководитель сервиса бронирования "Турслет".
"Санатории бюджетного и среднего ценового сегмента на сентябрь и октябрь практически раскуплены. Зато в дорогих заведениях можно найти места даже на ближайшие даты", — рассказывают в "Алеан".
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПациентка наливает в стакан минеральную воду "Ессентуки" в бювете санатория имени Георгия Димитрова в Кисловодске
Пациентка наливает в стакан минеральную воду "Ессентуки" в бювете санатория имени Георгия Димитрова в Кисловодске
Цена на двоих с лечением начинается от 123 тысяч рублей на десять дней. В санаториях высокого уровня — от 215 тысяч до 472 тысяч рублей. То есть комфортный отдых в регионе по стоимости сравним с путевками на зарубежные морские курорты, например, в Турцию или Египет.
Краснодарский край
Каждый девятый (около 12 процентов) турист поедет в санаторий Краснодарского края. Эксперты отмечают, что выбор есть: можно пройти оздоровительные процедуры как в бюджетных, так и в люксовых здравницах.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЖенщина во время лечебных процедур в бальнеологическом комплексе "Мацеста" в Сочи
Женщина во время лечебных процедур в бальнеологическом комплексе "Мацеста" в Сочи
Причем сократилась глубина бронирования: путешественники стали оплачивать отдых незадолго до заезда. А вот продолжительность отпуска осталась прежней — около десяти дней.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛюди принимают ванную из лечебной грязи на базе отдыха "Посейдон" в Краснодарском крае
Люди принимают ванную из лечебной грязи на базе отдыха "Посейдон" в Краснодарском крае
Стоимость проживания в санаториях зависит не только от типа размещения и количества включенных в путевку процедур, но и от выбранного курорта. Дороже всего в Сочи — от 101 тысячи рублей на двоих на полторы недели, дешевле — в Анапе: от 57 тысяч.
Крым
"Загрузка крымских курортов на бархатный период довольно высокая. Многие санатории уже распродали номера на осень. В этом году отмечаем рост спроса на размещение на 37 процентов", — рассказывают в "Интуристе".
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкПациентка на сеансе грязелечения в санатории "Саки" в Крыму
Пациентка на сеансе грязелечения в санатории "Саки" в Крыму
В компании "Алеан" подтверждают, что за год интерес к оздоровительному отдыху на полуострове увеличился на треть. Самый популярный район — Южный берег Крыма: 90 процентов туристов выбирают именно его.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСанаторно-курортный комплекс "Мрия Резорт & Спа" в Ялте
Санаторно-курортный комплекс "Мрия Резорт & Спа" в Ялте
"Сейчас благоприятный период для лечения заболеваний органов дыхания и решения сердечно-сосудистых проблем. Также осенью, когда спадает жара, актуально грязелечение: такие процедуры есть в большинстве санаториев полуострова", — добавляют в компании.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖенщина отдыхает на озере с лечебной грязью Чокрак в Крыму
Женщина отдыхает на озере с лечебной грязью Чокрак в Крыму
Несмотря на рост спроса, в санаториях места есть. Причем со второй половины сентября — сезонное снижение цен на 20 процентов от летних, отмечают в АТОР.
Десять дней в бюджетном санатории стоят от 42 тысяч рублей на двоих, в здравнице среднего уровня — 80-110 тысяч, высокого — от 155 тысяч рублей, сообщает "Алеан".
Подмосковье и Центральная Россия
Пять процентов туристов выбирают оздоровительные программы в средней полосе России. Спрос высокий — порой чувствуется дефицит номеров, говорят в "Алеан".
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПациент в массажном кабинете в санатории "Жемчужина" в Набережных Челнах
Пациент в массажном кабинете в санатории "Жемчужина" в Набережных Челнах
Есть варианты размещения в Московской, Ярославской, Костромской, Ивановской областях.
Отдых не особо дешевый: в бюджетном сегменте — от 97 тысяч рублей на двоих на полторы недели. В более высоком — от 170 тысяч.
Белокуриха, Башкортостан, Тюменская область
Примерно по два процента туристов, отправляющихся в санатории, выбирают эти регионы.
Города России. Белокуриха
В Белокурихе доступны программы стоимостью от 132 тысяч рублей на двоих на десять дней. Лечение включено в стоимость.
На Алтае востребованы не только привычное лечение водами, грязями и физиотерапия, но и радоновые, пантовые ванны. Это важный фактор: по статистике, каждый третий турист ищет санатории с уникальными возможностями.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОтдыхающие в санатории "Россия" в Белокурихе Алтайского края
Отдыхающие в санатории "Россия" в Белокурихе Алтайского края
В Башкортостане на октябрь мест мало, зато есть выбор на ноябрь. Программы в бюджетных санаториях стоят от 88 тысяч рублей, в объектах среднего уровня — от 115 тысяч на двоих.
В республике в лечении недугов используются воды Красноусольских источников (идентичные Ессентукам) и сероводородные (идентичные Мацесте). А еще — иловые грязи, кумыс и геотермальные газы горы Янган-Тау.
© Фото : Сергей ШандинТюменская область, термальный комплекс "Верхний бор"
Тюменская область, термальный комплекс "Верхний бор"
В Тюменской области мест в хороших санаториях осталось мало. Самые популярные здравницы — с термальными источниками. Стоимость программ на двоих на десять дней — от 100 тысяч рублей.
