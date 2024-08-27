https://ria.ru/20240827/eksperty-1968543603.html

Эксперты рассказали, как россияне выбирают санатории

Эксперты рассказали, как россияне выбирают санатории - РИА Новости, 27.08.2024

Эксперты рассказали, как россияне выбирают санатории

Путешественники, опрошенные туроператором, назвали важные критерии при выборе санатория, сообщает "Алеан". РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T04:32

2024-08-27T04:32

2024-08-27T04:32

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Путешественники, опрошенные туроператором, назвали важные критерии при выборе санатория, сообщает "Алеан". Специалисты компании провели исследование среди 1123 пользователей и выяснили, что 32 процента из них при оплате отпуска в здравнице ориентируются на уникальные лечебные факторы курортов: минводы, рапу, глину, лечебные грязи и климат. Для двух третей респондентов очень важна цена: 68 процентов сказали, что анализируют соотношение стоимости тура и набора процедур, включенных в пакет. Инфраструктура объекта — качество номеров, наличие бассейна волнует 53 процента опрошенных.Половина гостей обращают внимание на туристские возможности курорта: достопримечательности рядом, развлекательные центры, парки, предложения по экскурсионным поездкам. У 43 процентов респондентов в приоритете хорошие лечебно-диагностической базы: наличие профильных врачей, разнообразие процедур и современное оборудование. Хорошая транспортная доступность важна для 35 процентов опрошенных. Также многие не хотят переплачивать за дальнюю дорогу: каждый десятый сказал, что по этой причине выбирает санатории в своем или соседнем регионе. Пятая часть (18 процентов) туристов перед заездом читает отзывы о здравнице на сервисах бронирования. Каждый десятый покупает путевки в здравницы, предлагающие помимо лечебных, программы детокса, антистресса и anti-age процедуры.

https://ria.ru/20240814/tunis-1966030912.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туристы, где отдохнуть