https://ria.ru/20240827/eksperty-1968543603.html
Эксперты рассказали, как россияне выбирают санатории
Эксперты рассказали, как россияне выбирают санатории - РИА Новости, 27.08.2024
Эксперты рассказали, как россияне выбирают санатории
Путешественники, опрошенные туроператором, назвали важные критерии при выборе санатория, сообщает "Алеан". РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T04:32
2024-08-27T04:32
2024-08-27T04:32
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Путешественники, опрошенные туроператором, назвали важные критерии при выборе санатория, сообщает "Алеан". Специалисты компании провели исследование среди 1123 пользователей и выяснили, что 32 процента из них при оплате отпуска в здравнице ориентируются на уникальные лечебные факторы курортов: минводы, рапу, глину, лечебные грязи и климат. Для двух третей респондентов очень важна цена: 68 процентов сказали, что анализируют соотношение стоимости тура и набора процедур, включенных в пакет. Инфраструктура объекта — качество номеров, наличие бассейна волнует 53 процента опрошенных.Половина гостей обращают внимание на туристские возможности курорта: достопримечательности рядом, развлекательные центры, парки, предложения по экскурсионным поездкам. У 43 процентов респондентов в приоритете хорошие лечебно-диагностической базы: наличие профильных врачей, разнообразие процедур и современное оборудование. Хорошая транспортная доступность важна для 35 процентов опрошенных. Также многие не хотят переплачивать за дальнюю дорогу: каждый десятый сказал, что по этой причине выбирает санатории в своем или соседнем регионе. Пятая часть (18 процентов) туристов перед заездом читает отзывы о здравнице на сервисах бронирования. Каждый десятый покупает путевки в здравницы, предлагающие помимо лечебных, программы детокса, антистресса и anti-age процедуры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, где отдохнуть
Туризм, Новости - Туризм, туристы, где отдохнуть
Эксперты рассказали, как россияне выбирают санатории
Эксперты: каждый третий турист ищет санатории с уникальными возможностями
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Путешественники, опрошенные туроператором, назвали важные критерии при выборе санатория, сообщает "Алеан".
Специалисты компании провели исследование среди 1123 пользователей и выяснили, что 32 процента из них при оплате отпуска в здравнице ориентируются на уникальные лечебные факторы курортов: минводы, рапу, глину, лечебные грязи и климат.
Для двух третей респондентов очень важна цена: 68 процентов сказали, что анализируют соотношение стоимости тура и набора процедур, включенных в пакет. Инфраструктура объекта — качество номеров, наличие бассейна волнует 53 процента опрошенных.
Половина гостей обращают внимание на туристские возможности курорта: достопримечательности рядом, развлекательные центры, парки, предложения по экскурсионным поездкам. У 43 процентов респондентов в приоритете хорошие лечебно-диагностической базы: наличие профильных врачей, разнообразие процедур и современное оборудование.
Хорошая транспортная доступность важна для 35 процентов опрошенных. Также многие не хотят переплачивать за дальнюю дорогу: каждый десятый сказал, что по этой причине выбирает санатории в своем или соседнем регионе. Пятая часть (18 процентов) туристов перед заездом читает отзывы о здравнице на сервисах бронирования. Каждый десятый покупает путевки в здравницы, предлагающие помимо лечебных, программы детокса, антистресса и anti-age процедуры.