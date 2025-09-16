Патриарх Кирилл поздравил избранных глав ряда регионов
Патриарх Кирилл поздравил глав ряда регионов с победой на выборах
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил избранных глав ряда регионов РФ с победой на минувших выборах, выразив надежду на плодотворное сотрудничество Русской православной церкви с органами государственной власти, сообщается на сайте Московского патриархата.
Патриарх Кирилл поздравил губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, губернатора Брянской области Александра Богомаза, губернатора Еврейской автономной области Марию Костюк, губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, губернатора Калужской области Владислава Шапшу, губернатора Камчатского края Владимира Солодова, главу Республики Коми Ростислава Гольдштейна, губернатора Костромской области Сергея Ситникова, губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и других.
В поздравлении губернатору Курской области Александру Хинштейну патриарх подчеркнул, что состоявшиеся выборы свидетельствуют о доверии людей к временно исполняющему обязанности руководителя региона в непростой период.
"Полагаю, что немалый опыт, профессиональные навыки и личные качества помогут Вам и в дальнейшем проявлять деятельную заботу о курянах и успешно справляться с испытаниями, вызванными нынешними непростыми обстоятельствами. Надеюсь на продолжение доброго соработничества местных органов власти и епархий Курской митрополии, направленного на патриотическое воспитание молодежи, на утверждение непреходящих нравственных ценностей и высоких идеалов добра и милосердия в жизни людей", - говорится в поздравлении патриарха Хинштейну, поздравления опубликованы на сайте РПЦ.
Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом Дмитрия Донского
14 сентября, 16:45