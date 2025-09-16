Рейтинг@Mail.ru
Испания направит два истребителя для миссии НАТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.09.2025
11:13 16.09.2025
Испания направит два истребителя для миссии НАТО, сообщили СМИ
2025-09-16T11:13:00+03:00
2025-09-16T11:13:00+03:00
МАДРИД, 16 сен – РИА Новости. Испания намерена внести вклад в новую операцию НАТО по усилению воздушной обороны на восточном фланге, перебросив в Польшу два истребителя Eurofighter и самолет-заправщик, передает во вторник газета Pais с ссылкой на источники. Ранее премьер-министр страны Педро Санчес заявил, что Испания направит авиацию для участия в новой инициативе НАТО по укреплению позиций на восточном фланге альянса. "Испания готова выделить два истребителя и самолёт-заправщик для обороны НАТО" якобы от "российских дронов", пишет газета. "Генеральный штаб рассматривает возможность переброски в Польшу части истребителей Eurofighter, размещённых в Литве", - утверждает издание. По его информации, окончательное решение будет принято после консультаций с Верховным главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе генералом Алекcусом Гринкевичем. 12 сентября генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс запускает операцию "Восточный страж" (Eastern Sentry), означающую усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше. На следующий день генштаб армии Польши сообщил, что реализация операции НАТО "Восточный страж" началась. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Запад, снабжающий Украину оружием и сам создающий угрозу, почему-то не считает нормальным, что обломки могут залетать и к ним, заявила позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
© AP Photo / Mindaugas KulbisИспанский истребитель Eurofighter Typhoon
Испанский истребитель Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Испанский истребитель Eurofighter Typhoon. Архивное фото
МАДРИД, 16 сен – РИА Новости. Испания намерена внести вклад в новую операцию НАТО по усилению воздушной обороны на восточном фланге, перебросив в Польшу два истребителя Eurofighter и самолет-заправщик, передает во вторник газета Pais с ссылкой на источники.
Ранее премьер-министр страны Педро Санчес заявил, что Испания направит авиацию для участия в новой инициативе НАТО по укреплению позиций на восточном фланге альянса.
Флаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Эксперт прокомментировал отправку истребителей НАТО в Польшу
Вчера, 10:53
"Испания готова выделить два истребителя и самолёт-заправщик для обороны НАТО" якобы от "российских дронов", пишет газета.
"Генеральный штаб рассматривает возможность переброски в Польшу части истребителей Eurofighter, размещённых в Литве", - утверждает издание.
По его информации, окончательное решение будет принято после консультаций с Верховным главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе генералом Алекcусом Гринкевичем.
12 сентября генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс запускает операцию "Восточный страж" (Eastern Sentry), означающую усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше. На следующий день генштаб армии Польши сообщил, что реализация операции НАТО "Восточный страж" началась.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Запад, снабжающий Украину оружием и сам создающий угрозу, почему-то не считает нормальным, что обломки могут залетать и к ним, заявила позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Ростех передал Минобороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
15 сентября, 12:20
 
