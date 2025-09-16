https://ria.ru/20250916/isk-2042182775.html

Суд принял к производству иск против экс-госсекретаря Дагестана

16.09.2025

Суд принял к производству иск против экс-госсекретаря Дагестана

Суд в Махачкале принял к производству гражданский иск генеральной прокуратуры к экс-госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову об обращении недвижимости... РИА Новости, 16.09.2025

МАХАЧКАЛА, 16 сен - РИА Новости. Суд в Махачкале принял к производству гражданский иск генеральной прокуратуры к экс-госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову об обращении недвижимости в доход государства, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева."Советским районным судом города Махачкалы принят к производству антикоррупционный гражданский иск заместителя генерального прокурора РФ Пономарева Ю.А. к Магомедову Магомед-Султану Байболатовичу и другим 16 физическим лицам об обращении в доход государства объектов недвижимого имущества", – говорится в сообщении.Отмечается, что иск обоснован вступившим в законную силу решением суда от 26 июня, которым по иску генеральной прокуратуры взысканы в доход государства 100% долей в уставных капиталах компаний – правопреемников ОАО "Дагнефтепродукт", незаконно приватизированного ответчиком.Согласно иску, спорные объекты недвижимости ответчик, его близкие родственники и свойственники приобрели на доходы, "полученные вследствие неправомерного завладения" Магомедовым финансово-материальными ресурсами ОАО "Дагнефтепродукт".По делу назначено предварительное судебное заседание.Ранее объединенная пресс-служба судов Дагестана сообщила, что Советский суд Махачкалы удовлетворил иск генпрокуратуры РФ к экс-госсекретарю Дагестана и его родственникам об обращении в доход государства нефтеперерабатывающего завода ООО "Каспетролсервис" (прежнее название – ОАО "Дагнефтепродукт"), включающего в себя имущественный комплекс, состоящий из земельных участков, зданий, строений, сооружений, в том числе трубопроводов, автозаправочных станций, резервуаров и иной инфраструктуры. Кроме того, суд в Махачкале арестовал две московские квартиры, связанные с Магомедовым.В конце июня глава Дагестана Сергей Меликов освободил Магомедова от должности и уволил с государственной службы. Позже глава региона упразднил управление по обеспечению деятельности госсекретаря республики.

