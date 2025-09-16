Рейтинг@Mail.ru
Суд принял к производству иск против экс-госсекретаря Дагестана - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 16.09.2025 (обновлено: 12:16 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/isk-2042182775.html
Суд принял к производству иск против экс-госсекретаря Дагестана
Суд принял к производству иск против экс-госсекретаря Дагестана - РИА Новости, 16.09.2025
Суд принял к производству иск против экс-госсекретаря Дагестана
Суд в Махачкале принял к производству гражданский иск генеральной прокуратуры к экс-госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову об обращении недвижимости... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T11:30:00+03:00
2025-09-16T12:16:00+03:00
республика дагестан
махачкала
происшествия
россия
магомед-султан магомедов
дагнефтепродукт
сергей меликов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026493385_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7dc6adb0173784be11286f63771e35f5.jpg
МАХАЧКАЛА, 16 сен - РИА Новости. Суд в Махачкале принял к производству гражданский иск генеральной прокуратуры к экс-госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову об обращении недвижимости в доход государства, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева."Советским районным судом города Махачкалы принят к производству антикоррупционный гражданский иск заместителя генерального прокурора РФ Пономарева Ю.А. к Магомедову Магомед-Султану Байболатовичу и другим 16 физическим лицам об обращении в доход государства объектов недвижимого имущества", – говорится в сообщении.Отмечается, что иск обоснован вступившим в законную силу решением суда от 26 июня, которым по иску генеральной прокуратуры взысканы в доход государства 100% долей в уставных капиталах компаний – правопреемников ОАО "Дагнефтепродукт", незаконно приватизированного ответчиком.Согласно иску, спорные объекты недвижимости ответчик, его близкие родственники и свойственники приобрели на доходы, "полученные вследствие неправомерного завладения" Магомедовым финансово-материальными ресурсами ОАО "Дагнефтепродукт".По делу назначено предварительное судебное заседание.Ранее объединенная пресс-служба судов Дагестана сообщила, что Советский суд Махачкалы удовлетворил иск генпрокуратуры РФ к экс-госсекретарю Дагестана и его родственникам об обращении в доход государства нефтеперерабатывающего завода ООО "Каспетролсервис" (прежнее название – ОАО "Дагнефтепродукт"), включающего в себя имущественный комплекс, состоящий из земельных участков, зданий, строений, сооружений, в том числе трубопроводов, автозаправочных станций, резервуаров и иной инфраструктуры. Кроме того, суд в Махачкале арестовал две московские квартиры, связанные с Магомедовым.В конце июня глава Дагестана Сергей Меликов освободил Магомедова от должности и уволил с государственной службы. Позже глава региона упразднил управление по обеспечению деятельности госсекретаря республики.
https://ria.ru/20250801/melikov-2032886894.html
https://ria.ru/20250721/delo-2030333513.html
республика дагестан
махачкала
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026493385_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_77dcb4c4b6a9eff067cefe7ebad27858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика дагестан, махачкала, происшествия, россия, магомед-султан магомедов, дагнефтепродукт, сергей меликов
Республика Дагестан, Махачкала, Происшествия, Россия, Магомед-Султан Магомедов, Дагнефтепродукт, Сергей Меликов
Суд принял к производству иск против экс-госсекретаря Дагестана

Суд принял к производству иск ГП к экс-госсекретарю Дагестана Магомедову

© Фото : Магомед-Султан Магомедов/TelegramМагомед-Султан Магомедов
Магомед-Султан Магомедов - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Фото : Магомед-Султан Магомедов/Telegram
Магомед-Султан Магомедов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 16 сен - РИА Новости. Суд в Махачкале принял к производству гражданский иск генеральной прокуратуры к экс-госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову об обращении недвижимости в доход государства, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева.
"Советским районным судом города Махачкалы принят к производству антикоррупционный гражданский иск заместителя генерального прокурора РФ Пономарева Ю.А. к Магомедову Магомед-Султану Байболатовичу и другим 16 физическим лицам об обращении в доход государства объектов недвижимого имущества", – говорится в сообщении.
Отмечается, что иск обоснован вступившим в законную силу решением суда от 26 июня, которым по иску генеральной прокуратуры взысканы в доход государства 100% долей в уставных капиталах компаний – правопреемников ОАО "Дагнефтепродукт", незаконно приватизированного ответчиком.
Руководитель московского управления СК РФ Дмитрий Беляев - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Глава Дагестана рассказал о новом руководителе столичного СК
1 августа, 17:28
Согласно иску, спорные объекты недвижимости ответчик, его близкие родственники и свойственники приобрели на доходы, "полученные вследствие неправомерного завладения" Магомедовым финансово-материальными ресурсами ОАО "Дагнефтепродукт".
По делу назначено предварительное судебное заседание.
Ранее объединенная пресс-служба судов Дагестана сообщила, что Советский суд Махачкалы удовлетворил иск генпрокуратуры РФ к экс-госсекретарю Дагестана и его родственникам об обращении в доход государства нефтеперерабатывающего завода ООО "Каспетролсервис" (прежнее название – ОАО "Дагнефтепродукт"), включающего в себя имущественный комплекс, состоящий из земельных участков, зданий, строений, сооружений, в том числе трубопроводов, автозаправочных станций, резервуаров и иной инфраструктуры. Кроме того, суд в Махачкале арестовал две московские квартиры, связанные с Магомедовым.
В конце июня глава Дагестана Сергей Меликов освободил Магомедова от должности и уволил с государственной службы. Позже глава региона упразднил управление по обеспечению деятельности госсекретаря республики.
Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов в Басманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Прокуратура просит передать в Москву дело бывшего замглавы МВД Дагестана
21 июля, 05:16
 
Республика ДагестанМахачкалаПроисшествияРоссияМагомед-Султан МагомедовДагнефтепродуктСергей Меликов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала