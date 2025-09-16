https://ria.ru/20250916/evroparlament-2042231069.html

СМИ: Европарламент проведет дебаты по вотуму недоверия главе ЕК

СМИ: Европарламент проведет дебаты по вотуму недоверия главе ЕК - РИА Новости, 16.09.2025

СМИ: Европарламент проведет дебаты по вотуму недоверия главе ЕК

Европарламент (ЕП) проведет дебаты и голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен во время пленарной сессии 6-9 октября, сообщает... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T14:45:00+03:00

2025-09-16T14:45:00+03:00

2025-09-16T14:49:00+03:00

в мире

урсула фон дер ляйен

роберта метсола

еврокомиссия

европарламент

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Европарламент (ЕП) проведет дебаты и голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен во время пленарной сессии 6-9 октября, сообщает газета Politico со ссылкой на письмо от главы ЕП Роберты Метсолы. "Европарламент проведет дебаты, а затем проголосует по резолюциям о вотуме недоверия... фон дер Ляйен во время своей пленарной сессии 6-9 октября", - говорится в публикации.По данным источников, две группы - "Патриоты" и "Левые" - по отдельности потребовали вынести вотум недоверия фон дер Ляйен. Отмечается, что подача двух предложений о вотуме недоверия одновременно - беспрецедентный случай.Газета, ссылаясь на представителя ЕП Дельфин Колар, пишет, что график дебатов и голосований будет определен лидерами политических групп, когда они будут обсуждать повестку дня сессии 1 октября.По мнению источников, вероятнее всего Европарламент 6 октября проведет общие дебаты, а 9 октября состоятся два отдельных голосования.

