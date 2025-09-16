Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Европарламент проведет дебаты по вотуму недоверия главе ЕК
14:45 16.09.2025 (обновлено: 14:49 16.09.2025)
СМИ: Европарламент проведет дебаты по вотуму недоверия главе ЕК
в мире
урсула фон дер ляйен
роберта метсола
еврокомиссия
европарламент
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Европарламент (ЕП) проведет дебаты и голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен во время пленарной сессии 6-9 октября, сообщает газета Politico со ссылкой на письмо от главы ЕП Роберты Метсолы. "Европарламент проведет дебаты, а затем проголосует по резолюциям о вотуме недоверия... фон дер Ляйен во время своей пленарной сессии 6-9 октября", - говорится в публикации.По данным источников, две группы - "Патриоты" и "Левые" - по отдельности потребовали вынести вотум недоверия фон дер Ляйен. Отмечается, что подача двух предложений о вотуме недоверия одновременно - беспрецедентный случай.Газета, ссылаясь на представителя ЕП Дельфин Колар, пишет, что график дебатов и голосований будет определен лидерами политических групп, когда они будут обсуждать повестку дня сессии 1 октября.По мнению источников, вероятнее всего Европарламент 6 октября проведет общие дебаты, а 9 октября состоятся два отдельных голосования.
в мире, урсула фон дер ляйен, роберта метсола, еврокомиссия, европарламент
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Роберта Метсола, Еврокомиссия, Европарламент
© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Европарламент (ЕП) проведет дебаты и голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен во время пленарной сессии 6-9 октября, сообщает газета Politico со ссылкой на письмо от главы ЕП Роберты Метсолы.
"Европарламент проведет дебаты, а затем проголосует по резолюциям о вотуме недоверия... фон дер Ляйен во время своей пленарной сессии 6-9 октября", - говорится в публикации.
По данным источников, две группы - "Патриоты" и "Левые" - по отдельности потребовали вынести вотум недоверия фон дер Ляйен. Отмечается, что подача двух предложений о вотуме недоверия одновременно - беспрецедентный случай.
Газета, ссылаясь на представителя ЕП Дельфин Колар, пишет, что график дебатов и голосований будет определен лидерами политических групп, когда они будут обсуждать повестку дня сессии 1 октября.
По мнению источников, вероятнее всего Европарламент 6 октября проведет общие дебаты, а 9 октября состоятся два отдельных голосования.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает с ежегодным обращением к Европейскому парламенту - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
"Просто позор": в Европе возмутились из-за слов фон дер Ляйен об Украине
13 сентября, 05:47
 
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Роберта Метсола, Еврокомиссия, Европарламент
 
 
