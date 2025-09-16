Так плохо еще не было. ЕС понял, чем придется платить за войну
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. Европейские потери от экономической войны уже сравнимы с последствиями глобального финансового кризиса. Однако на этот раз придется хуже, чем 16 лет назад, убеждены эксперты. Спад затянется на годы и ударит по самым чувствительным местам.
Мольбы о помощи
Согласно данным Европейского мониторинга реструктуризаций, в 2009-м закрылась 81 промышленная компания, за восемь месяцев 2025-го — 72. Для сравнения: в коронавирусный год — всего 49.
Раньше страдала преимущественно Германия, сейчас — практически все. Так, Испания потеряла 17% предприятий, Франция — 14%, Чехия и ФРГ — по 11%.
Основной удар пришелся на энергоемкие производства. Упал спрос на продукцию автопрома из-за усиления конкуренции с китайскими и американскими марками. Кроме того, высокие пошлины ограничили продажи в США, российского рынка производители лишили себя сами, а восточного недостаточно, чтобы компенсировать потери, поясняет доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.
Еще одна болевая точка — металлургия. "Американские торговые барьеры и дешевый импорт сделали невыгодными выплавку стали и выпуск проката", — говорит независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Крупнейший немецкий сталелитейный комбинат ThyssenKrupp AG взмолился о помощи. "Нам нужна защита, иначе мы не выживем", — сообщил Financial Times топ-менеджер компании Ильзе Хенне. Как минимум нужно ввести пошлины на импортируемую в ЕС сталь, считает она.
Ее беспокойство разделяют и в Европейской сталелитейной ассоциации (Eurofer). "Крайне сомнительно, что американцы предоставят какие-либо квоты или существенные льготы. <...> Наша отрасль находится в худшем состоянии, чем остальные", — цитирует сентябрьское письмо организации главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен Financial Times.
Кому хуже
Эксперты же считают, что проще назвать отрасли с более-менее хорошими показателями. "Как ни странно, в их числе энергетика, демонстрирующая финансовый рост на фоне отказа от дешевого трубопроводного топлива из России в пользу дорогого СПГ. Попросту на нее больше тратят", — отмечает Хазанов.
Но это редкое исключение. "Так, в Испании сильно пострадали металлургия, химическая промышленность, автомобилестроение, туризм. Во Франции — химическая и стекольная отрасли, автопром, розничная торговля. В Германии — металлургия и химпром, машиностроение. В Чехии — автомобиле- и машиностроение, в частности заводы по выпуску деталей и компонентов", — перечисляет замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради.
Малой кровью отделались только Хорватия и Дания, где закрылось по одному предприятию. Однако везение тут ни при чем. У Дании диверсифицированная экономика, ориентированная на IT, финансы, логистику и фармацевтику. "Кроме того, есть определенная энергонезависимость — ставку делают на возобновляемый сектор", — уточняет эксперт.
Хорватии помог туризм. А промышленность там вообще слабо развита.
Тяжелые последствия
В реальном секторе уволили 18 тысяч человек. В разгар COVID-19 работы лишились 18,7 тысячи, а при глобальном финансовом кризисе 2009-го — 27,3 тысячи.
В Германии число безработных впервые за десять лет превысило три миллиона, проинформировало Федеральное агентство занятости ФРГ. По данным Reuters, с учетом сезонных колебаний безработица держится на уровне 6,3 процента и вакансий на рынке труда не прибавляется. Так, в августе насчитали всего 631 тысячу предложений — на 68 тысяч меньше, чем год назад.
Признаков улучшения ситуации пока нет, перспективы довольно мрачные. При десятипроцентной безработице возникают серьезные диспропорции в доходах населения и чрезмерная налоговая нагрузка на трудоустроенных, указывает Сергей Зайнуллин.
В той же Германии до сих пор не придумали ничего лучше, как усложнить жизнь мигрантам. Канцлер Фридрих Мерц призвал усложнить предоставление гражданства, увеличив требуемый срок проживания в стране, а в июле главы МВД Германии, Франции, Австрии, Польши, Чехии и Дании заключили символическое соглашение о сотрудничестве в области борьбы с нелегалами.
Также правительство Франции в очередной раз предложило гражданам "затянуть пояса" и больше трудиться: представленный в июле проект бюджета не предполагает индексации пенсий и социальных выплат, зато несколько праздничных дней должны стать рабочими. Причем оборонному ведомству выделяют дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Все это возмутило население, по стране тут же прокатилась волна массовых беспорядков.
Протесты в Париже
Быстро исправить положение не получится, констатируют аналитики. Необходим пересмотр экономической стратегии с ориентацией на поддержку внутреннего производства и налаживание устойчивых внешнеэкономических связей. В лучшем случае на это уйдет два-три года, полагает Ради. "Конечно, такой вариант предполагает скорейшую стабилизацию на Украине, снижение цен на энергоносители, корректировку цепочек поставок и смягчение денежно-кредитной политики ЕЦБ", — говорит он.
В случае усиления геополитической напряженности вполне реальна угроза мировой рецессии, а ситуацию в ЕС осложнят социальные потрясения и усугубление энергетического кризиса на фоне замедления зеленого перехода. Тогда на восстановление реального сектора уйдет от пяти до десяти лет.
