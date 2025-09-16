https://ria.ru/20250916/evropa-2042002146.html

Так плохо еще не было. ЕС понял, чем придется платить за войну

Так плохо еще не было. ЕС понял, чем придется платить за войну - РИА Новости, 16.09.2025

Так плохо еще не было. ЕС понял, чем придется платить за войну

Европейские потери от экономической войны уже сравнимы с последствиями глобального финансового кризиса. Однако на этот раз придется хуже, чем 16 лет назад,... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T08:00:00+03:00

2025-09-16T08:00:00+03:00

2025-09-16T08:02:00+03:00

евросоюз

германия

франция

чехия

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. Европейские потери от экономической войны уже сравнимы с последствиями глобального финансового кризиса. Однако на этот раз придется хуже, чем 16 лет назад, убеждены эксперты. Спад затянется на годы и ударит по самым чувствительным местам.Мольбы о помощиСогласно данным Европейского мониторинга реструктуризаций, в 2009-м закрылась 81 промышленная компания, за восемь месяцев 2025-го — 72. Для сравнения: в коронавирусный год — всего 49.Раньше страдала преимущественно Германия, сейчас — практически все. Так, Испания потеряла 17% предприятий, Франция — 14%, Чехия и ФРГ — по 11%.Основной удар пришелся на энергоемкие производства. Упал спрос на продукцию автопрома из-за усиления конкуренции с китайскими и американскими марками. Кроме того, высокие пошлины ограничили продажи в США, российского рынка производители лишили себя сами, а восточного недостаточно, чтобы компенсировать потери, поясняет доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.Еще одна болевая точка — металлургия. "Американские торговые барьеры и дешевый импорт сделали невыгодными выплавку стали и выпуск проката", — говорит независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.Крупнейший немецкий сталелитейный комбинат ThyssenKrupp AG взмолился о помощи. "Нам нужна защита, иначе мы не выживем", — сообщил Financial Times топ-менеджер компании Ильзе Хенне. Как минимум нужно ввести пошлины на импортируемую в ЕС сталь, считает она.Ее беспокойство разделяют и в Европейской сталелитейной ассоциации (Eurofer). "Крайне сомнительно, что американцы предоставят какие-либо квоты или существенные льготы. <...> Наша отрасль находится в худшем состоянии, чем остальные", — цитирует сентябрьское письмо организации главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен Financial Times.Кому хужеЭксперты же считают, что проще назвать отрасли с более-менее хорошими показателями. "Как ни странно, в их числе энергетика, демонстрирующая финансовый рост на фоне отказа от дешевого трубопроводного топлива из России в пользу дорогого СПГ. Попросту на нее больше тратят", — отмечает Хазанов.Но это редкое исключение. "Так, в Испании сильно пострадали металлургия, химическая промышленность, автомобилестроение, туризм. Во Франции — химическая и стекольная отрасли, автопром, розничная торговля. В Германии — металлургия и химпром, машиностроение. В Чехии — автомобиле- и машиностроение, в частности заводы по выпуску деталей и компонентов", — перечисляет замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради.Малой кровью отделались только Хорватия и Дания, где закрылось по одному предприятию. Однако везение тут ни при чем. У Дании диверсифицированная экономика, ориентированная на IT, финансы, логистику и фармацевтику. "Кроме того, есть определенная энергонезависимость — ставку делают на возобновляемый сектор", — уточняет эксперт.Хорватии помог туризм. А промышленность там вообще слабо развита.Тяжелые последствияВ реальном секторе уволили 18 тысяч человек. В разгар COVID-19 работы лишились 18,7 тысячи, а при глобальном финансовом кризисе 2009-го — 27,3 тысячи.В Германии число безработных впервые за десять лет превысило три миллиона, проинформировало Федеральное агентство занятости ФРГ. По данным Reuters, с учетом сезонных колебаний безработица держится на уровне 6,3 процента и вакансий на рынке труда не прибавляется. Так, в августе насчитали всего 631 тысячу предложений — на 68 тысяч меньше, чем год назад.Признаков улучшения ситуации пока нет, перспективы довольно мрачные. При десятипроцентной безработице возникают серьезные диспропорции в доходах населения и чрезмерная налоговая нагрузка на трудоустроенных, указывает Сергей Зайнуллин.В той же Германии до сих пор не придумали ничего лучше, как усложнить жизнь мигрантам. Канцлер Фридрих Мерц призвал усложнить предоставление гражданства, увеличив требуемый срок проживания в стране, а в июле главы МВД Германии, Франции, Австрии, Польши, Чехии и Дании заключили символическое соглашение о сотрудничестве в области борьбы с нелегалами.Также правительство Франции в очередной раз предложило гражданам "затянуть пояса" и больше трудиться: представленный в июле проект бюджета не предполагает индексации пенсий и социальных выплат, зато несколько праздничных дней должны стать рабочими. Причем оборонному ведомству выделяют дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Все это возмутило население, по стране тут же прокатилась волна массовых беспорядков.Быстро исправить положение не получится, констатируют аналитики. Необходим пересмотр экономической стратегии с ориентацией на поддержку внутреннего производства и налаживание устойчивых внешнеэкономических связей. В лучшем случае на это уйдет два-три года, полагает Ради. "Конечно, такой вариант предполагает скорейшую стабилизацию на Украине, снижение цен на энергоносители, корректировку цепочек поставок и смягчение денежно-кредитной политики ЕЦБ", — говорит он.В случае усиления геополитической напряженности вполне реальна угроза мировой рецессии, а ситуацию в ЕС осложнят социальные потрясения и усугубление энергетического кризиса на фоне замедления зеленого перехода. Тогда на восстановление реального сектора уйдет от пяти до десяти лет.

https://ria.ru/20250913/zoloto-2041281389.html

https://ria.ru/20250910/bezrabotitsa-2040768651.html

https://ria.ru/20250904/alyuminiy--2039490853.html

германия

франция

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз, германия, франция, чехия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен