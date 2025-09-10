https://ria.ru/20250910/protest-2040891455.html

СМИ назвали причину массовых протестов во Франции

СМИ назвали причину массовых протестов во Франции

СМИ назвали причину массовых протестов во Франции

Массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все" проходят во многих городах Франции из-за недовольства населения предложенными властями мерами жесткой экономии

ПАРИЖ, 10 сен — РИА Новости. Массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все" проходят во многих городах Франции из-за недовольства населения предложенными властями мерами жесткой экономии, демонстранты перекрывают дороги, жгут костры, акции перерастают в стычки с полицией, сообщают французские СМИ. Как передавал ранее корреспондент РИА Новости, протестующие в Париже начали перекрывать дороги и жечь костры. Акции проходят и в других крупных городах Франции. В Лилле на севере страны была заблокирована местная кольцевая автодорога. После вмешательства полиции движение было восстановлено, пишет газета Voix du Nord. На западе Франции, в Бресте, демонстранты в костюмах клоунов устроили акцию на кольцевой развязке. Позднее в городе планируется манифестация около крупнейшего в Бретани нефтяного терминала, сообщает газета Parisien. В Ренне на кольцевой автодороге прошли столкновения с полицией, после того как манифестанты подожгли автобус и заблокировали движение. На юге, в Марселе, участники акций перекрывают дороги, создавая большие пробки, сообщает газета Provence. Протестующие также заблокировали входы в несколько старших школ, за чем последовало вмешательство полиции с применением дубинок и слезоточивого газа, сказано в статье. В центре Тулузы проходят точечные блокировки улиц, в некоторых местах протестующие возвели баррикады, которые затем были разобраны полицией, передает телеканал BFMTV. В Лионе демонстранты предпринимали попытки заблокировать основные улицы города, поджигали мусорные баки, забрасывали полицию камнями, рассказал телеканал France 3. Демонстранты также перекрывают кольцевую дорогу на востоке города. В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". В общей сложности по всей стране ожидается более 700 различных акций, к которым присоединятся до ста тысяч человек. В связи с отсутствием централизованной организации и единого формата проведения демонстраций власти опасаются возникновения беспорядков. Среди сторонников протестных акций уже были замечены бывшие участники движения "Желтые жилеты". В июле тогдашний премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одной госструктуры, кроме Минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.

