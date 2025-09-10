СМИ назвали причину массовых протестов во Франции
Протесты во Франции проходят из-за недовольства мерами жесткой экономии
Беспорядки в Париже
ПАРИЖ, 10 сен — РИА Новости. Массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все" проходят во многих городах Франции из-за недовольства населения предложенными властями мерами жесткой экономии, демонстранты перекрывают дороги, жгут костры, акции перерастают в стычки с полицией, сообщают французские СМИ.
В Лилле на севере страны была заблокирована местная кольцевая автодорога. После вмешательства полиции движение было восстановлено, пишет газета Voix du Nord. На западе Франции, в Бресте, демонстранты в костюмах клоунов устроили акцию на кольцевой развязке. Позднее в городе планируется манифестация около крупнейшего в Бретани нефтяного терминала, сообщает газета Parisien. В Ренне на кольцевой автодороге прошли столкновения с полицией, после того как манифестанты подожгли автобус и заблокировали движение.
На юге, в Марселе, участники акций перекрывают дороги, создавая большие пробки, сообщает газета Provence. Протестующие также заблокировали входы в несколько старших школ, за чем последовало вмешательство полиции с применением дубинок и слезоточивого газа, сказано в статье. В центре Тулузы проходят точечные блокировки улиц, в некоторых местах протестующие возвели баррикады, которые затем были разобраны полицией, передает телеканал BFMTV. В Лионе демонстранты предпринимали попытки заблокировать основные улицы города, поджигали мусорные баки, забрасывали полицию камнями, рассказал телеканал France 3. Демонстранты также перекрывают кольцевую дорогу на востоке города.
В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". В общей сложности по всей стране ожидается более 700 различных акций, к которым присоединятся до ста тысяч человек. В связи с отсутствием централизованной организации и единого формата проведения демонстраций власти опасаются возникновения беспорядков. Среди сторонников протестных акций уже были замечены бывшие участники движения "Желтые жилеты".
В июле тогдашний премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одной госструктуры, кроме Минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.