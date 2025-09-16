https://ria.ru/20250916/akula-2042268787.html

Океанолог объяснил появление акул у египетских пляжей

Океанолог объяснил появление акул у египетских пляжей

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Появление акул вблизи египетских пляжей может быть связано с проведением туристических рыбалок недалеко от побережья, после которых рыбьи потроха выбрасывают в море, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Филипп Сапожников. Ранее Telegram-канал Shot выступил с утверждением о нашествии акул у берегов Хургады и Макади-Бэй. Источник РИА Новости в туристической сфере на курорте, знакомый с ситуацией, сообщил, что несколько пляжей египетского курорта Макади-Бэй, расположенного к югу от Хургады, на прошлой неделе три дня не работали, предположительно, из-за появления акулы. "Акулы питаются рыбой, они людьми в море не питаются. То есть, если акулы пришли к берегам, значит что-то их привлекло. Что их может привлечь в конце летнего сезона? В Египте есть такой вид отдыха, как фишинг, то есть – выйти в море на яхте и начать ловить рыбу. После повар вам эту рыбу под музыку разделывает прямо на корабле, рубит её, и смывает кровь, выкидывает потроха за борт", - сказал Сапожников. Он отметил, что запах попавших в море внутренностей рыбы привлекает акул, при этом рыбалку для туристов обычно проводят в двух-трех километрах от берега. "Конечно, когда акула съедает предложенные ей рыбьи ошмётки там, вдали от берега, она после идёт за яхтой или катером, возвращающимся к берегу. И здесь её привлекают запахи рыбьей крови, текущей в море со свалок пищевых отходов, часто встречающихся в непосредственной близости от воды", - добавил ученый. К тому же, по его словам, в Красном море происходит такое явление, как "перелов" рыбы, то есть в некоторых районах акулам в море нечем кормиться, поэтому они приходят туда, где пахнет рыбой. Океанолог подчеркнул, что акула уйдет обратно в море, если не найдет рыбы у берега.

