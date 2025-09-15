Рейтинг@Mail.ru
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Новосибирской области - РИА Новости, 15.09.2025
07:11 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/vybory-2041950853.html
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Новосибирской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Новосибирской области - РИА Новости, 15.09.2025
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Новосибирской области
Партия "Единая Россия" по предварительным итогам выборов в законодательное собрание Новосибирской области по партийным спискам набирает почти 52% голосов... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T07:11:00+03:00
2025-09-15T07:11:00+03:00
политика
новосибирская область
андрей травников
единая россия
кпрф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041902503_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_6c634920d36a0b908a4f0380cfcf1fe7.jpg
НОВОСИБИРСК, 15 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" по предварительным итогам выборов в законодательное собрание Новосибирской области по партийным спискам набирает почти 52% голосов избирателей, на 38 одномандатных округах побеждают 29 кандидатов от партии, сообщила глава облизбиркома Ольга Благо, основываясь на данных 99% обработанных бюллетеней. Жители Новосибирской области на прошедших выборах 12-14 сентября выбирали 76 депутатов законодательного собрания региона восьмого созыва по смешанной системе – 38 депутатов по одномандатным округам и 38 по партийным спискам. "По областным спискам партия "Единая Россия" набрала 51,94%, КПРФ – 11,33%, ЛДПР – 9,35%, "Новые люди" - 7,86%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" – 7,76%, Партия пенсионеров - 6,57%, "Родина" - 1,14%, "Зеленые" - 0,89%", - сказала Благо на оперативном совещании в областном правительстве. К распределению депутатских мандатов допускаются политические партии, которые набрали не менее 5% голосов избирателей. По словам главы облизбиркома, по одномандатным избирательным округам кандидаты от партии "Единая Россия" получают 29 депутатских мандатов, от КПРФ – шесть, от "Новых людей", "Родины" и партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - по одному мандату. "По предварительным данным, по результатам обработки 99% избирательных бюллетеней, участие в голосовании приняли 32,89% избирателей Новосибирской области. Это значительно выше, чем была явка в 2020 году, тогда была 28,25%", - отметила Благо. По ее словам, выборы прошли в штатном режиме, без серьезных эксцессов. В свою очередь, губернатор региона Андрей Травников подчеркнул, что выборы в Новосибирской области прошли организованно, без существенных сбоев, замечаний и нарушений. "Выборы в Новосибирской области были самими большими по стране. Одновременно проходило 346 разных избирательных кампаний. Замещался 3671 мандат почти во всех областных и муниципальных советах депутатов... Выборы получились очень конкурентными. За места в законодательном собрании боролись восемь политических партий и 198 кандидатов-одномандатников. Конкуренция на одномандатные места была более пяти человек на место", - сказал он. На прошлых выборах в заксобрание области в 2020 году по партийным спискам "Единая Россия" набрала 38,4%, КПРФ – 16,93%, ЛДПР – 13,18%, "Новые люди" - 7,2%, "Справедливая Россия" - 5,99%, "Пенсионеры" - 5,7%. По одномандатным округам 27 мандатов получили кандидаты "Единой России", шесть мандатов - депутаты КПРФ, два – "Родина" и три самовыдвиженца.
новосибирская область
политика, новосибирская область, андрей травников, единая россия, кпрф, лдпр
Политика, Новосибирская область, Андрей Травников, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Новосибирской области

"Единая Россия" набирает почти 52% голосов на выборах в Новосибирской области

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Ирина Семенова
Перейти в медиабанк
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 15 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" по предварительным итогам выборов в законодательное собрание Новосибирской области по партийным спискам набирает почти 52% голосов избирателей, на 38 одномандатных округах побеждают 29 кандидатов от партии, сообщила глава облизбиркома Ольга Благо, основываясь на данных 99% обработанных бюллетеней.
Жители Новосибирской области на прошедших выборах 12-14 сентября выбирали 76 депутатов законодательного собрания региона восьмого созыва по смешанной системе – 38 депутатов по одномандатным округам и 38 по партийным спискам.
"По областным спискам партия "Единая Россия" набрала 51,94%, КПРФ – 11,33%, ЛДПР – 9,35%, "Новые люди" - 7,86%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" – 7,76%, Партия пенсионеров - 6,57%, "Родина" - 1,14%, "Зеленые" - 0,89%", - сказала Благо на оперативном совещании в областном правительстве.
К распределению депутатских мандатов допускаются политические партии, которые набрали не менее 5% голосов избирателей.
По словам главы облизбиркома, по одномандатным избирательным округам кандидаты от партии "Единая Россия" получают 29 депутатских мандатов, от КПРФ – шесть, от "Новых людей", "Родины" и партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - по одному мандату.
"По предварительным данным, по результатам обработки 99% избирательных бюллетеней, участие в голосовании приняли 32,89% избирателей Новосибирской области. Это значительно выше, чем была явка в 2020 году, тогда была 28,25%", - отметила Благо. По ее словам, выборы прошли в штатном режиме, без серьезных эксцессов.
В свою очередь, губернатор региона Андрей Травников подчеркнул, что выборы в Новосибирской области прошли организованно, без существенных сбоев, замечаний и нарушений.
"Выборы в Новосибирской области были самими большими по стране. Одновременно проходило 346 разных избирательных кампаний. Замещался 3671 мандат почти во всех областных и муниципальных советах депутатов... Выборы получились очень конкурентными. За места в законодательном собрании боролись восемь политических партий и 198 кандидатов-одномандатников. Конкуренция на одномандатные места была более пяти человек на место", - сказал он.
На прошлых выборах в заксобрание области в 2020 году по партийным спискам "Единая Россия" набрала 38,4%, КПРФ – 16,93%, ЛДПР – 13,18%, "Новые люди" - 7,2%, "Справедливая Россия" - 5,99%, "Пенсионеры" - 5,7%. По одномандатным округам 27 мандатов получили кандидаты "Единой России", шесть мандатов - депутаты КПРФ, два – "Родина" и три самовыдвиженца.
Политика Новосибирская область Андрей Травников Единая Россия КПРФ ЛДПР
 
 
