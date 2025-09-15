https://ria.ru/20250915/vybory-2041948135.html

Ситников победил на выборах губернатора Костромской области

Ситников победил на выборах губернатора Костромской области

Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 67,63% голосов после подсчета 100% протоколов

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 67,63% голосов после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Сергей Шпотин (КПРФ) с 11,05% голосов, третье – Николай Цвиль ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 6,57%. На четвертой и пятой позициях Юрий Кудрявцев (Партия пенсионеров) и Юрий Миндолин (ЛДПР), у которых 6,32% и 6,15% голосов соответственно.

