https://ria.ru/20250915/vybory-2041948135.html
Ситников победил на выборах губернатора Костромской области
Ситников победил на выборах губернатора Костромской области - РИА Новости, 15.09.2025
Ситников победил на выборах губернатора Костромской области
Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 67,63% голосов после подсчета 100% протоколов, РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T06:22:00+03:00
2025-09-15T06:22:00+03:00
2025-09-15T06:24:00+03:00
костромская область
политика
россия
сергей ситников
единая россия
кпрф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024150445_0:0:3296:1854_1920x0_80_0_0_60bd22a4530fddbaa38b16647231a607.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 67,63% голосов после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Сергей Шпотин (КПРФ) с 11,05% голосов, третье – Николай Цвиль ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 6,57%. На четвертой и пятой позициях Юрий Кудрявцев (Партия пенсионеров) и Юрий Миндолин (ЛДПР), у которых 6,32% и 6,15% голосов соответственно.
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
костромская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024150445_565:0:3296:2048_1920x0_80_0_0_f175c4fe92c3eb642884550cad956fd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
костромская область, политика, россия, сергей ситников, единая россия, кпрф, лдпр
Костромская область, Политика, Россия, Сергей Ситников, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР
Ситников победил на выборах губернатора Костромской области
Ситников победил на выборах губернатора Костромской области с 67,63% голосов