Ситников побеждает на выборах Костромской области с 67,62 процента голосов
05:23 15.09.2025 (обновлено: 05:27 15.09.2025)
Ситников побеждает на выборах Костромской области с 67,62 процента голосов
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 67,62% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,16% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Сергей Шпотин (КПРФ) – 11,05% голосов, третьим идет Николай Цвиль ("Справедливая Россия - За правду") – 6,58%, четвертым - Юрий Кудрявцев ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") – 6,34%, пятый - Юрий Миндолин (ЛДПР) – 6,15%.
© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 67,62% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,16% протоколов.
Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Сергей Шпотин (КПРФ) – 11,05% голосов, третьим идет Николай Цвиль ("Справедливая Россия - За правду") – 6,58%, четвертым - Юрий Кудрявцев ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") – 6,34%, пятый - Юрий Миндолин (ЛДПР) – 6,15%.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
