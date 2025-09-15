https://ria.ru/20250915/vybory-2041945353.html

Ситников побеждает на выборах Костромской области с 67,62 процента голосов

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 67,62% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,16% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Сергей Шпотин (КПРФ) – 11,05% голосов, третьим идет Николай Цвиль ("Справедливая Россия - За правду") – 6,58%, четвертым - Юрий Кудрявцев ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") – 6,34%, пятый - Юрий Миндолин (ЛДПР) – 6,15%.

