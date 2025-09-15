Рейтинг@Mail.ru
ЕР лидирует на выборах депутатов госсовета Коми с 45,44 процента голосов
01:22 15.09.2025 (обновлено: 01:28 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/vybory-2041934077.html
ЕР лидирует на выборах депутатов госсовета Коми с 45,44 процента голосов
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 45,44% голосов лидирует на выборах депутатов государственного совета Республики Коми, на втором месте - КПРФ с 14,44% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 49,19% протоколов.Согласно данным на сайте ЦИК, на третьем месте идет ЛДПР с 13,43%, на четвертом - "Справедливая Россия - За правду" с 6,79%, на пятом - "Новые люди" с 6,31%, на шестом месте – "Партия за!" с 4,52,14%, на седьмом – Коммунисты России с 3,70%, на восьмом – РПСС с 1,61%, на девятом – партия "Родина" с 1,01%.Голосование проходило в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходили прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня прошли в 81 регионе России.
политика, костромская область, сергей ситников, единая россия, цик рф, кпрф
Политика, Костромская область, Сергей Ситников, Единая Россия, ЦИК РФ, КПРФ
© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
© РИА Новости / Ирина Семенова
Перейти в медиабанк
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 45,44% голосов лидирует на выборах депутатов государственного совета Республики Коми, на втором месте - КПРФ с 14,44% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 49,19% протоколов.
Согласно данным на сайте ЦИК, на третьем месте идет ЛДПР с 13,43%, на четвертом - "Справедливая Россия - За правду" с 6,79%, на пятом - "Новые люди" с 6,31%, на шестом месте – "Партия за!" с 4,52,14%, на седьмом – Коммунисты России с 3,70%, на восьмом – РПСС с 1,61%, на девятом – партия "Родина" с 1,01%.
Голосование проходило в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходили прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня прошли в 81 регионе России.
ЕР лидирует на выборах в Костромскую областную думу с 49,9 процента голосов
01:13
01:13
 
ПолитикаКостромская областьСергей СитниковЕдиная РоссияЦИК РФКПРФ
 
 
