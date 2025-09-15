https://ria.ru/20250915/vybory-2041933673.html

Ситников лидирует на выборах главы Костромской области с 66,74 процента

Ситников лидирует на выборах главы Костромской области с 66,74 процента - РИА Новости, 15.09.2025

Ситников лидирует на выборах главы Костромской области с 66,74 процента

15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 66,74% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 51,05% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Сергей Шпотин (КПРФ) с 11,22% голосов, третье – Николай Цвиль ("Справедливая Россия - За правду") с 7,16%. На четвертой и пятой позициях Юрий Миндолин (ЛДПР) и Юрий Кудрявцев ("Партия пенсионеров"), у которых 6,76% и 6,20% соответственно.

костромская область

Новости

