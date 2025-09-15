https://ria.ru/20250915/vybory-2041933427.html
Минниханов лидирует на выборах главы Татарстана с 90,31 процента голосов
Минниханов лидирует на выборах главы Татарстана с 90,31 процента голосов - РИА Новости, 15.09.2025
Минниханов лидирует на выборах главы Татарстана с 90,31 процента голосов
Действующий глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы республики с 90,31% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T01:06:00+03:00
2025-09-15T01:06:00+03:00
2025-09-15T04:31:00+03:00
политика
рустам минниханов
виталий смирнов (почетный президент окр)
единая россия
цик рф
кпрф
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017306266_0:349:2681:1857_1920x0_80_0_0_e0fc25de61a05dd5836e3ebf6bfb3a01.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы республики с 90,31% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 49,55% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Хафиз Миргалимов (КПРФ) – 4,24 % голосов, третьим идет Руслан Юсупов (ЛДПР) – 3,22%, четвертым - Виталий Смирнов ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") – 1,57%.
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017306266_121:0:2597:1857_1920x0_80_0_0_955a28441799270a81ed61977de3f269.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, рустам минниханов, виталий смирнов (почетный президент окр), единая россия, цик рф, кпрф, единый день голосования — 2025
Политика, Рустам Минниханов, Виталий Смирнов (почетный президент ОКР), Единая Россия, ЦИК РФ, КПРФ, Единый день голосования — 2025
Минниханов лидирует на выборах главы Татарстана с 90,31 процента голосов
Минниханов лидирует на выборах главы Татарстана с 90,31% голосов