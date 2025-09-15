Скоро в онлайн-кинотеатрах: самые ожидаемые фильмы и сериалы
В Сочи открылся фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон"
© Онлайн-кинотеатр STARTКадр из сериала "Вампиры средней полосы"
© Онлайн-кинотеатр START
Кадр из сериала "Вампиры средней полосы"
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Светлана Вовк. В Сочи открылся фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон". Тут нет отборочной комиссии, программного директора — платформы просто представляют яркие проекты. А призы вручают по результатам зрительского голосования. В этом году в конкурсе 18 работ. Самые интересные и ожидаемые сериалы и фильмы, которые выйдут в ближайшее время, — в материале РИА Новости.
Фильмы
"Семьянин"
Комедия с Юлией Снигирь и Павлом Деревянко.
Режиссер — Дмитрий Власкин.
Миллионер Георгий отмечает 45-й день рождения в полном одиночестве, несчастный. В отчаянии он требует от помощника Ильи к yтpy организовать ему настоящую семью. И сильно удивляется, когда просыпается в окружении жены, сына и дочери, утверждающих, что они были у него всегда. Подтверждение — документы, семейные фото, работники, партнеры и даже родная мать Георгия.
Теперь ему предстоит научиться быть мужем и отцом.
Выйдет на платформе START.
"Будь моим парнем"
Комедийно-авантюрная мелодрама с Сашей Бортич, Евгением Куликом, Даниилом Воробьевым и Александрой Ребенок. Режиссер — Сергей Наумов.
Паша из Сочи пять лет назад чуть не познакомился с начинающей актрисой Яной, теперь она — суперзвезда, а он — курьер. Накануне свадьбы главный герой устраивает мальчишник и решает узнать, что случится, если все-таки подарить Яне цветы.
Выйдет в кинотеатральный прокат, а затем в онлайн-киноеатре KION.
"Лысый нянь"
Семейная комедия с Никитой Панфиловым и Мариной Васильевой. Режиссер — Алиса Шитикова.
Александр Ветров, бывалый майор спецназа, получает задание: найти украденную программу государственной важности, спрятанную в доме многодетной семьи Лапиных. Совершенно не приспособленному к заботе о детях главному герою нужно устроиться нянем ребят, которые не упустят возможности ему напакостить. Справиться с ситуацией помогает напарница — талантливая девушка-технарь из ФСБ Крис.
Они объединяются против общего врага — международного преступника и шпиона по прозвищу Агент.
Выйдет на "Иви", а также на больших экранах 13 ноября.
Сериалы
"Вампиры средней полосы 3"
Один из самых ожидаемых сериалов года с Юрием Стояновым, Дмитрием Чеботаревым, Ольгой Медынич, Артемом Ткаченко, Татьяной Догилевой, Дмитрием Лысенковым. Режиссер — Алексей Акимов.
В конце второго сезона семье деда Славы уральский вампир Борис Феликсович дает понять: он еще попьет у них крови. В городе начинают пропадать люди, и подозрение падает на вампирское семейство.
Графиня Ольга вот-вот родит необычного младенца, но Барановский слишком увлечен новым статусом вампира, чтобы заметить странности в ее беременности — их видит только доктор Жан. У Хранителей тоже все непросто. Костик не справляется с обязанностями, у его матери есть план на этот счет. Грядет великая битва, если только деду Славе снова не удастся решить проблему бескровно.
Финальный сезон "Вампиров средней полосы" выйдет эксклюзивно в подписке START.
"Отпечатки"
Детективный триллер с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым. Режиссер — Сергей Филатов.
В тихом городке Заречном — серия жестоких убийств. Следователь Яна возвращается домой, чтобы раскрыть преступления и справиться с психологическими проблемами. Ее радикальные методы и личный интерес сильно мешают делу. К ней подключается капитан полиции Денис. Одна из улик приводит напарников к местному детскому дому. И чем ближе они подбираются к убийце, тем сильнее им мешают.
В основе проекта — реальные истории воспитанников детских домов.
Выйдет в онлайн-кинотеатре KION.
"Тоннель"
Криминальная драма о событиях на российско-финской границе с Елизаветой Боярской, Сергеем Гилевым и Даниилом Страховым. Режиссер — Флюза Фархшатова.
Таможенница Света Суворова всегда была слишком честной и неподкупной для маленького городка, где все решается "по дружбе". Но финская мафия похитила ее мужа. Чтобы вернуть его, придется забыть о профессиональных принципах и ввязаться в контрабандный бизнес.
Здесь и погони, и сделки с мафией, и возможность проследить, как меняется человек, когда рушится его привычная система координат.
Выйдет в онлайн-кинотеатре KION, а после — на телеканале НТВ.
"Няня Оксана"
Комедийная драма с Олесей Иванченко и Виктором Хориняком. Режиссер-постановщик — Евгения Абдель Фаттах.
Оксана из Краснодарского края прилетает в Москву к жениху, но он ее бросает. Девушка остается в столице и случайно устраивается работать няней в семью вдовца-ресторатора с тремя детьми.
Премьера состоится на "Пятнице!" в сентябре, все серии выйдут эксклюзивно на видеоплатформе PREMIER.
"Царь ночи"
Историческая драма с Елизаветой Боярской, Владимиром Вдовиченковым, Александром Галибиным. Режиссер — Дмитрий Месхиев.
Санкт-Петербург, XX век. После гибели отца юные Яков и Софья теряют друг друга. Чтобы встретиться вновь, брату и сестре предстоит пройти много испытаний: уличные банды, революционное подполье, интриги политической полиции и высшего общества и, наконец, заговор, цель которого — уничтожение Российской империи.
Смогут ли они услышать единственного человека, который призывает к спасению через любовь и веру, и сделать правильный выбор между добром и злом, когда вокруг рушится мир? При всем соответствии историческим реалиям, это фильм-миф, отчасти даже сказка, о борьбе сил добра и зла за душу человека.
Выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER.
"Берлинская жара"
Шпионская драма с Гелой Месхи, Анной Песковой, Алексеем Филимоновым, Даниилом Страховым, Кириллом Кяро и Андреем Мерзликиным.
Лето 1943 года. Советское правительство получает сведения о том, что немецкие физики активизировали работу над атомной бомбой. Раздобыть секретную информацию о проекте поручают советскому агенту в Берлине Франсу Хартману. В эту операцию он вовлекает шефа немецкой разведки Вальтера Шелленберга. В его поле зрения оказывается немецкий физик Вернер Гейзенберг. Встреча разведчика с сотрудницей германского МИД Дори вносит нюансы и многое меняет.
Тем временем в Москве под руководством Игоря Курчатова ускоряют советский атомный проект, чтобы предотвратить ядерный шантаж союзников.
Выйдет в онлайн-кинотеатрах Wink.ru, PREMIER и KION.
"Тысяча "нет" и одно "да"
Романтическая драма с Еленой Лядовой, Ангелиной Стречиной, Ксенией Трейстер. Режиссер — Андрей Силкин.
История о том, как одна случайная встреча изменила жизнь юной Оксаны из простой семьи и молодого олигарха Сергея.
Таня, сестра главной героини, выходит замуж, и день свадьбы оборачивается чередой катастроф. В том числе — самоуверенный богач Сергей при всех делает предложение Оксане. А ее отказ его сильно задевает: "И пусть ты тысячу раз скажешь "нет", рано или поздно ты все равно скажешь "да!".
Выйдет в октябре на Wink.
"Жар"
Криминальная драма с Даниилом Воробьевым в роли скандального шеф-повара и Марком Эйдельштейном. Режиссер — Артем Аксененко.
Из-за невыносимого характера звездного шефа Марка увольняют из крутого столичного ресторана. Теперь никто из этого бизнеса не хочет иметь с ним дела. Единственный выход — открыть собственное заведение с начинающим поваром, которого Марк знает первый день.
В поисках инвестиций новые коллеги оказываются в должниках у жестокой сербской мафии, и, помимо открытия ресторана с нуля, им необходимо защитить себя и близких.
Выйдет на "Иви", а позже — в эфире телеканала НТВ.
"Интересное положение"
Комедия отношений с Ольгой Кузьминой, Вячеславом Чепурченко, Давидом Манукяном (DAVA), Ольгой Кабо, Александром Яцко, Екатериной Волковой. Режиссер — Гога Мамаджанян.
Малоизвестный медицинский факт: женщина может родить двойняшек от разных мужчин. Лада попадает именно в такую ситуацию. Парень бросает ее в годовщину отношений. Вместе с подругой героиня едет отвлечься от горя в клуб и там встречает давнего знакомого, который готов залечить ее душевную рану.
Спустя несколько дней Лада узнает, что беременна. Теперь будущей маме двойняшек нужно выяснить, кто их отец. Или отцы.
Выйдет на "Иви".
"Кибердеревня"
Продолжение сай-фай комедии. К своим ролям вернулись Сергей Чихачев, Григорий Скряпкин, Елена Махова, Артем Семакин, Ольга Жевакина, Влада Лукина и Маргарита Силаева. Сергей Бурунов вновь озвучит Робогозина. Режиссер — Сергей Васильев. Среди новичков, помимо Павла Деревянко, — комик и блогер Илья Макаров, сыгравший роль охранника космической тюрьмы — именно там начинается действие второго сезона.
Николай и Робогозин пытаются помешать планам голограммы Гали, которая обретает небывалую мощь, вселившись в пышное тело главы "Ижевск Дайнемикс" Барагозина. Фермер и робот вновь отправятся в космическое турне по уже им знакомым и новым уголкам Вселенной, чтобы выпутаться из сложной ситуации и бросить вызов могущественной Гале.
Выйдет в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск".
"Встать на ноги"
Драмеди с Гошей Куценко, Милой Ершовой, Ольгой Лерман. Режиссер — Павел Тимофеев.
После 20 лет тюрьмы Старый выходит на свободу. Он хочет забрать долг, побывать на море и исчезнуть. Но узнает, что у него есть взрослая дочь и она на инвалидной коляске.
Главный герой хочет ей помочь, заботиться о ней. Потом понимает, что помощь на самом деле нужна не ей, а ему.
Выйдет на Okko.
"Искусство падения"
Танцевальная драма. Режиссер — Мигель.
Истории о том, как танец влияет на жизнь. Дима участвует в танцевальном шоу. У него строгий наставник Фил. Вместе с девушкой по имени Юля Дима становится участником его психологического эксперимента, в который тот вовлекает всех окружающих — так он проверяет их готовность к артистической карьере.
А для продюсера Ренаты танцы — это бизнес. Но ее мировоззрение меняется под воздействием мощной энергетики танцора Антона.
Выйдет на Okko.
"Полураспад"
Историческая драма с Анной Михалковой, Филиппом Янковским, Евгением Стычкиным, Дмитрием Чеботаревым. Режиссер — Максим Свешников.
В Советском Союзе — "перестройка". Дочь знаменитого журналиста Бориса Келлера Надежда узнает о его смерти. Во время похорон она обращает внимание на то, как много земляков ее отца умерли в молодом возрасте. Местные говорят, что это из-за учений — в 1954-м в этих краях взрывали атомную бомбу.
Надя понимает, что она должна донести до людей правду об этом месте и продолжить расследование отца.
Выйдет на Okko.
