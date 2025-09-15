Названы регионы с минимальным уровнем безработицы

https://ria.ru/20250915/moskva-2041930432.html

Москва и Ханты-Мансийский округ – Югра возглавляют рейтинг регионов России по уровню минимальной безработицы во втором квартале 2025 года, замыкают список... РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Москва и Ханты-Мансийский округ – Югра возглавляют рейтинг регионов России по уровню минимальной безработицы во втором квартале 2025 года, замыкают список Ингушетия и Дагестан, свидетельствует исследование РИА Новости*.Снижение безработицы Как отмечают эксперты, в России уже достаточно долгое время сохраняется тенденция снижения уровня безработицы. При этом наблюдается кадровый дефицит в ряде отраслей. По итогам второго квартала 2025 года уровень безработицы, по данным Росстата, показал очередной рекорд, снизившись до 2,2 процента, что на 0,4 процентного пункта меньше уровня аналогичного периода прошлого года, а число безработных сократилось на 267 тысяч человек.На поиск работы во втором квартале 2025 года россияне в среднем затрачивали чуть более пяти месяцев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года срок поиска работы снизился более чем на полмесяца. При этом доля граждан в состоянии застойной безработицы, то есть тех, кто ищет работу год и более, снизилась с 15,4 до 12,1 процента.Безработица во втором квартале 2025 года сократилась почти во всех регионах, и при этом в подавляющем большинстве субъектов Федерации она составила менее трех процентов. Лидеры и аутсайдеры рейтинга Для оценки ситуации в региональном разрезе эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по уровню безработицы по итогам второго квартала 2025 года. Лидером рейтинга стала Москва, где уровень безработицы составил 0,8 процента. В Ханты-Мансийском автономном округе, Нижегородской области и в Ямало-Ненецком автономном округе безработица составила один процент. Всего же в тринадцати регионах уровень безработицы был ниже 1,5 процента. По итогам второго квартала 2025 года в 56 регионах безработица была ниже общероссийского уровня, еще в двух субъектах Федерации безработица соответствовала общероссийскому уровню. Таким образом, выше, чем по стране в целом уровень безработицы был в 27 регионах, из которых в двух безработица превысила 10 процентов. Наиболее высокий уровень безработицы в Республиках Северного Кавказа, а замыкает рейтинг Ингушетия, где уровень безработицы составил 26,0 процентов. Динамика уровня безработицы По сравнению со вторым кварталом 2024 года безработица снизилась в 72 регионах. Самое заметное снижение уровня безработицы произошло в Кабардино-Балкарии, где сокращение составило 4,0 процентных пункта, Чеченской Республике (-2,1 процентных пункта) и в Республике Северная Осетия-Алания (-2,1 процентных пункта). Еще в двух регионах показатель сократился на 2,0 процентных пункта. Это Калмыкия и Республика Алтай.Рост безработицы зафиксирован в восьми регионах. Наиболее существенно она увеличилась в Архангельской области (+0,8 процентных пункта), Красноярском крае (+0,6 процентных пункта) и в Карачаево-Черкессии (+0,4 процентных пункта). В пяти субъектах Федерации показатель сохранился на прежнем уровне.Среднее время поиска работы по регионам во втором квартале 2025 года варьировалось от 1,5 месяца до 11 месяцев. Быстрее всех смогут найти работу (время поиска менее двух месяцев) жители Сахалинской области, Чукотки, Ульяновской области, Астраханской области и Тюменской области. Самый длительный срок поиска работы зафиксирован в Амурской области, где работу придется искать 11 месяцев, Забайкальском крае (9 месяцев) и в Республике Дагестан (более 8 месяцев). Всего же в 21 регионе среднее время поиска работы превышает полгода. В дальнейшем эксперты не исключают некоторого роста уровня безработицы, что обусловлено снижением темпов роста экономики. При этом все же безработица будет находится на низком уровне и не превысит трех процентов.* Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

