Рейтинг@Mail.ru
Минниханов победил на выборах главы Татарстана - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 15.09.2025 (обновлено: 10:00 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/minnikhanov--2041965848.html
Минниханов победил на выборах главы Татарстана
Минниханов победил на выборах главы Татарстана - РИА Новости, 15.09.2025
Минниханов победил на выборах главы Татарстана
Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 88,09% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T09:54:00+03:00
2025-09-15T10:00:00+03:00
политика
цик рф
единый день голосования — 2025
единая россия
виталий смирнов (почетный президент окр)
рустам минниханов
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017306266_0:349:2681:1857_1920x0_80_0_0_e0fc25de61a05dd5836e3ebf6bfb3a01.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 88,09% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Хафиз Миргалимов (КПРФ) - 4,97% голосов, третьим идет Руслан Юсупов (ЛДПР) - 4,20%, четвертым - Виталий Смирнов ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 1,90%.
https://ria.ru/20250914/minnikhanov-2041925382.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017306266_121:0:2597:1857_1920x0_80_0_0_955a28441799270a81ed61977de3f269.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, цик рф, единый день голосования — 2025, единая россия, виталий смирнов (почетный президент окр), рустам минниханов, кпрф
Политика, ЦИК РФ, Единый день голосования — 2025, Единая Россия, Виталий Смирнов (почетный президент ОКР), Рустам Минниханов, КПРФ
Минниханов победил на выборах главы Татарстана

Минниханов победил на выборах главы Татарстана с 88,09% голосов

© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкРустам Минниханов
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
Перейти в медиабанк
Рустам Минниханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 88,09% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.
Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Хафиз Миргалимов (КПРФ) - 4,97% голосов, третьим идет Руслан Юсупов (ЛДПР) - 4,20%, четвертым - Виталий Смирнов ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 1,90%.
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Минниханов поблагодарил жителей Татарстана за активную гражданскую позицию
Вчера, 23:28
 
ПолитикаЦИК РФЕдиный день голосования — 2025Единая РоссияВиталий Смирнов (почетный президент ОКР)Рустам МиннихановКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала