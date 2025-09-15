Минниханов лидирует на выборах главы Татарстана

https://ria.ru/20250915/minnikhanov--2041955549.html

Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 88,15% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 15.09.2025

политика

цик рф

единый день голосования — 2025

рустам минниханов

виталий смирнов (почетный президент окр)

единая россия

кпрф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017306266_0:349:2681:1857_1920x0_80_0_0_e0fc25de61a05dd5836e3ebf6bfb3a01.jpg

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 88,15% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 98,62% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Хафиз Миргалимов (КПРФ) – 4,95% голосов, третьим идет Руслан Юсупов (ЛДПР) – 4,17%, четвертым Виталий Смирнов ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") – 1,89%.

Новости

