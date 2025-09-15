https://ria.ru/20250915/minnikhanov--2041955549.html
Минниханов лидирует на выборах главы Татарстана
политика
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 88,15% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 98,62% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Хафиз Миргалимов (КПРФ) – 4,95% голосов, третьим идет Руслан Юсупов (ЛДПР) – 4,17%, четвертым Виталий Смирнов ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") – 1,89%.
