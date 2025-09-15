https://ria.ru/20250915/fedorov-2041968457.html

Участник СВО победил на дополнительных депутатских выборах в Бурятии

Участник СВО победил на дополнительных депутатских выборах в Бурятии

Участник СВО победил на дополнительных депутатских выборах в Бурятии

Участник СВО Павел Федоров, по предварительным данным, победил на дополнительных выборах депутата Народного хурала (парламента) в Бурятии, сообщила пресс-служба РИА Новости, 15.09.2025

УЛАН-УДЭ, 15 сен - РИА Новости. Участник СВО Павел Федоров, по предварительным данным, победил на дополнительных выборах депутата Народного хурала (парламента) в Бурятии, сообщила пресс-служба заксобрания. "По предварительным данным, на дополнительных выборах депутата Народного хурала Бурятии по 15-му избирательному округу в Улан-Удэ победу одержал участник специальной военной операции, кандидат от "Единой России" Павел Валерьевич Федоров", - говорится в сообщении. Отмечается, что за него проголосовали 2256 избирателей, или 61,09% из числа принявших участие в голосовании. Второе место занял представитель КПРФ Леонтий Красовский, за которого отдали свои голоса 25,38% проголосовавших. Третье место досталось кандидату от партии "Новые люди" Ширапу Халудорову, за него проголосовали 8,82% избирателей, четвертое - представителю "Справедливой России" Василию Саяпину, который набрал 4,69% голосов. В пресс-службе напомнили, что место в республиканском парламенте стало вакантным после назначения Дениса Гармаева министром промышленности, торговли и инвестиций республики Бурятия. В рамках единого дня голосования 14 сентября 2025 года в Бурятии прошли выборы по 17 избирательным кампаниям, в том числе дополнительные выборы депутата Народного хурала республики Бурятия седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №15. Павел Фёдоров родился в Улан-Удэ в 1977 году. Окончил Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию, служил на Северном Кавказе и в Чечне. В 2022 году отправился добровольцем на СВО, где служил старшим разведчиком отряда специального назначения. В 2024 году прошёл курсы РАНХиГС по повышению квалификации "Современное публичное управление". В 2025 году Фёдоров стал заместителем председателя "Ассоциации ветеранов СВО" республики Бурятия и представителем уполномоченного по правам человека в регионе. В 2025 году прошёл конкурсный отбор и был зачислен в программу "Патриоты Бурятии".

