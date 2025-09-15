Рейтинг@Mail.ru
Санкции против Израиля могут принести результаты, считает Эрдоган
21:10 15.09.2025
Санкции против Израиля могут принести результаты, считает Эрдоган
в мире
турция
израиль
реджеп тайип эрдоган
организация исламского сотрудничества
лига арабских государств
АНКАРА, 15 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с президентом Сомали Хасаном Шейхом Мохамудом в Катаре заявил, что введение экономических санкций против Израиля может способствовать достижению результатов. Встреча прошла в Дохе на полях чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств. Лидеры обсудили развитие двусторонних отношений между Турцией и Сомали, а также вопросы региональной и международной повестки. "Президент Эрдоган обратил внимание на ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа, подвергшемся агрессии Израиля, и подчеркнул необходимость консолидации усилий международного сообщества для обеспечения беспрепятственной доставки помощи палестинскому населению. Турция с первых дней кризиса делает всё возможное для доставки гуманитарной поддержки. Наш президент также отметил значимость усиления санкционного давления на Израиль, подчеркнув, что в первую очередь меры в экономической сфере способны принести результаты", — говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера. Эрдоган также отметил поступательное развитие турецко-сомалийского сотрудничества, подчеркнув, что Анкара продолжит расширять поддержку Сомали.
в мире, турция, израиль, реджеп тайип эрдоган, организация исламского сотрудничества, лига арабских государств
В мире, Турция, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган, Организация исламского сотрудничества, Лига арабских государств
Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 15 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с президентом Сомали Хасаном Шейхом Мохамудом в Катаре заявил, что введение экономических санкций против Израиля может способствовать достижению результатов.
Встреча прошла в Дохе на полях чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств. Лидеры обсудили развитие двусторонних отношений между Турцией и Сомали, а также вопросы региональной и международной повестки.
В миреТурцияИзраильРеджеп Тайип ЭрдоганОрганизация исламского сотрудничестваЛига арабских государств
 
 
