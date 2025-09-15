https://ria.ru/20250915/erdogan-2042110597.html
Санкции против Израиля могут принести результаты, считает Эрдоган
Санкции против Израиля могут принести результаты, считает Эрдоган - РИА Новости, 15.09.2025
Санкции против Израиля могут принести результаты, считает Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с президентом Сомали Хасаном Шейхом Мохамудом в Катаре заявил, что введение экономических санкций... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T21:10:00+03:00
2025-09-15T21:10:00+03:00
2025-09-15T21:10:00+03:00
в мире
турция
израиль
реджеп тайип эрдоган
организация исламского сотрудничества
лига арабских государств
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_2f6285204215f707484aee8decf34968.jpg
АНКАРА, 15 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с президентом Сомали Хасаном Шейхом Мохамудом в Катаре заявил, что введение экономических санкций против Израиля может способствовать достижению результатов. Встреча прошла в Дохе на полях чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств. Лидеры обсудили развитие двусторонних отношений между Турцией и Сомали, а также вопросы региональной и международной повестки. "Президент Эрдоган обратил внимание на ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа, подвергшемся агрессии Израиля, и подчеркнул необходимость консолидации усилий международного сообщества для обеспечения беспрепятственной доставки помощи палестинскому населению. Турция с первых дней кризиса делает всё возможное для доставки гуманитарной поддержки. Наш президент также отметил значимость усиления санкционного давления на Израиль, подчеркнув, что в первую очередь меры в экономической сфере способны принести результаты", — говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера. Эрдоган также отметил поступательное развитие турецко-сомалийского сотрудничества, подчеркнув, что Анкара продолжит расширять поддержку Сомали.
https://ria.ru/20250915/izrail-2042110300.html
https://ria.ru/20250915/izrail-2042105156.html
турция
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_a6d0f68f7cfc59da0da023b041e6b528.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, израиль, реджеп тайип эрдоган, организация исламского сотрудничества, лига арабских государств
В мире, Турция, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган, Организация исламского сотрудничества, Лига арабских государств
Санкции против Израиля могут принести результаты, считает Эрдоган
Эрдоган: экономические санкции против Израиля могут принести результаты