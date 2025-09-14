Рейтинг@Mail.ru
В Ленобласти три вагона сошли с рельсов - РИА Новости, 14.09.2025
05:40 14.09.2025
В Ленобласти три вагона сошли с рельсов
В Ленобласти три вагона сошли с рельсов - РИА Новости, 14.09.2025
В Ленобласти три вагона сошли с рельсов
Три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов в Ленинградской области, следователи проверят версию диверсии, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 14.09.2025
происшествия
ленинградская область
лужский район
луга
александр дрозденко
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов в Ленинградской области, следователи проверят версию диверсии, сообщил губернатор Александр Дрозденко. "В Лужском районе работают правоохранительные органы: на перегоне Строганово — Мшинская сошли с рельс 3 вагона порожнего товарного состава. Следователи проверят версию диверсии. В настоящее время на месте инцидента работают сапёры", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Отмечается, что электрички на участке движения Сиверская - Луга отменены. Возможны задержки в движении грузовых и пассажирских поездов дальнего следования.
ленинградская область
лужский район
луга
происшествия, ленинградская область, лужский район, луга, александр дрозденко
Происшествия, Ленинградская область, Лужский район, Луга, Александр Дрозденко
В Ленобласти три вагона сошли с рельсов

Дрозденко: три вагона порожнего состава сошли с рельсов в Ленобласти

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов в Ленинградской области, следователи проверят версию диверсии, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Лужском районе работают правоохранительные органы: на перегоне Строганово — Мшинская сошли с рельс 3 вагона порожнего товарного состава. Следователи проверят версию диверсии. В настоящее время на месте инцидента работают сапёры", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
Отмечается, что электрички на участке движения Сиверская - Луга отменены. Возможны задержки в движении грузовых и пассажирских поездов дальнего следования.
