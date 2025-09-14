В Ленинградской области тепловоз сошел с рельсов

https://ria.ru/20250914/teplovoz-2041793951.html
Тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко."Проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы в связи со сходом с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленобласти. Погиб машинист поезда — его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой", — написал глава региона в Telegram-канале.Дрозденко подчеркнул, что в области усилят работу правоохранителей, чтобы обеспечить безопасность на всех видах транспорта. Кроме того, будут направлены дополнительные силы для восстановления графика движения в оба направления.Он добавил, что на маршруте Луга — Гатчина — Петербург увеличится число автобусов. Информацию о них доводят голосовыми сообщениями на соответствующих вокзалах и станциях.
