В Ленинградской области тепловоз сошел с рельсов

Тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко."Проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы в связи со сходом с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленобласти. Погиб машинист поезда — его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой", — написал глава региона в Telegram-канале.Дрозденко подчеркнул, что в области усилят работу правоохранителей, чтобы обеспечить безопасность на всех видах транспорта. Кроме того, будут направлены дополнительные силы для восстановления графика движения в оба направления.Он добавил, что на маршруте Луга — Гатчина — Петербург увеличится число автобусов. Информацию о них доводят голосовыми сообщениями на соответствующих вокзалах и станциях.

