Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области тепловоз сошел с рельсов - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 14.09.2025 (обновлено: 11:17 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/teplovoz-2041793951.html
В Ленинградской области тепловоз сошел с рельсов
В Ленинградской области тепловоз сошел с рельсов - РИА Новости, 14.09.2025
В Ленинградской области тепловоз сошел с рельсов
Тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T09:59:00+03:00
2025-09-14T11:17:00+03:00
ленинградская область
происшествия
александр дрозденко
луга
гатчина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021049736_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4fb0d73d51ca008be65042e93e30a4f.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.&quot;Проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы в связи со сходом с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленобласти. Погиб машинист поезда — его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой&quot;, — написал глава региона в Telegram-канале.Дрозденко подчеркнул, что в области усилят работу правоохранителей, чтобы обеспечить безопасность на всех видах транспорта. Кроме того, будут направлены дополнительные силы для восстановления графика движения в оба направления.Он добавил, что на маршруте Луга — Гатчина — Петербург увеличится число автобусов. Информацию о них доводят голосовыми сообщениями на соответствующих вокзалах и станциях.
https://ria.ru/20250913/kontrolery-2041752068.html
ленинградская область
луга
гатчина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021049736_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e32686aebadea5e9447797366df75d13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, происшествия, александр дрозденко, луга, гатчина, россия
Ленинградская область, Происшествия, Александр Дрозденко, Луга, Гатчина, Россия
В Ленинградской области тепловоз сошел с рельсов

В Ленинградской области тепловоз сошел с рельсов, машинист погиб

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Железная дорога. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«

"Проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы в связи со сходом с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленобласти. Погиб машинист поезда — его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой", — написал глава региона в Telegram-канале.

Дрозденко подчеркнул, что в области усилят работу правоохранителей, чтобы обеспечить безопасность на всех видах транспорта. Кроме того, будут направлены дополнительные силы для восстановления графика движения в оба направления.
Он добавил, что на маршруте ЛугаГатчинаПетербург увеличится число автобусов. Информацию о них доводят голосовыми сообщениями на соответствующих вокзалах и станциях.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Трое мужчин с ножом напали на контролеров в подмосковной электричке
13 сентября, 22:56
 
Ленинградская областьПроисшествияАлександр ДрозденкоЛугаГатчинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала