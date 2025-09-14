https://ria.ru/20250914/tatarstan-2041774761.html

В Татарстане открылись избирательные участки на выборах главы республики

В Татарстане открылись избирательные участки на выборах главы республики

Более 2,7 тысячи избирательных участков открылись в 7.00 мск воскресенья в Татарстане для голосования на выборах главы (раиса) республики. РИА Новости, 14.09.2025

КАЗАНЬ, 14 сен – РИА Новости. Более 2,7 тысячи избирательных участков открылись в 7.00 мск воскресенья в Татарстане для голосования на выборах главы (раиса) республики. Помимо этого в Татарстане проходят выборы депутатов представительных органов местного самоуправления и дополнительные выборы депутата Госсовета республики в одном из округов. Это единственный регион, где выборы проходят один день — 14 сентября. По данным на 1 июля 2025 года активным избирательным правом в Татарстане обладают более 2,92 миллиона человек. На выборах главы Татарстана зарегистрированы четыре кандидата: Руслан Юсупов от ЛДПР, Рустам Минниханов от "Единой России", Хафиз Миргалимов от КПРФ, Виталий Смирнов от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость". "Избирательные участки будут работать 14 сентября с 7.00 до 20.00. Всего в организации и проведении Единого дня голосования задействованы 2752 участковых избирательных комиссии, в том числе 2710 постоянных и 42 временных", — сказал представитель Центризбиркома Татарстана. В этом году впервые организована работа экстерриториальной избирательной комиссии в Москве. Кроме того, на пяти избирательных участках в ДНР, ЛНР и Херсонской области организовано голосование для жителей Татарстана, проходящих службу в зоне СВО. По информации главы ЦИК республики Андрея Кондратьева, ожидается участие в выборах от 10 до 16 тысяч наблюдателей. На 98% избирательных участков смонтированы средства видеоконтроля, что позволит в режиме реального времени контролировать все ключевые процедуры.Единый день голосованияЕдиный день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проводят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.Всего с пятницы по воскресенье проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.

