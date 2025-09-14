https://ria.ru/20250914/rossiya-2041924176.html

Значимых нарушений на выборах в Тамбовской области не зафиксировали

Значимых нарушений на выборах губернатора Тамбовской области не зафиксировано, голосование завершилось, сообщил врио губернатора Евгений Первышов. РИА Новости, 14.09.2025

ВОРОНЕЖ, 14 сен - РИА Новости. Значимых нарушений на выборах губернатора Тамбовской области не зафиксировано, голосование завершилось, сообщил врио губернатора Евгений Первышов. "В Тамбовской области завершились избирательные кампании по досрочным выборам главы региона, а также депутатов городских собраний в Тамбове, Кирсанове, Котовске, Мичуринске, Моршанске, Рассказово и Уварово… Выборная кампания прошла организованно и конструктивно. Значимых нарушений не зафиксировано", — сообщил Первышов в своём Telegram-канале. Он отметил, что в выборах баллотировались 13 участников СВО. Также глава добавил, что значимых нарушений не зафиксировано. Выборы главы Тамбовской области проходят три дня, с 12 по 14 сентября. В первый день голосования в регионе открылось 820 избирательных участка. По данным областного избиркома на 1 июля 2025, в Тамбовской области зарегистрированы 888 252 избирателей. За пост руководителя региона борются пять кандидатов: врио губернатора Евгений Первышов, который выдвинут от Единой России, Андрей Жидков от КПРФ, Павел Плотников от "Справедливой России – патриоты – за правду", Олег Морозов от ЛДПР и Елена Семилетова от "Новых людей". В предыдущий раз досрочные выборы главы Тамбовской области проходили 9-11 сентября 2022 года. Тогда явка избирателей составила 57,88%. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях- пройдут прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

