20:42 14.09.2025 (обновлено: 20:44 14.09.2025)
Минниханов лидирует на выборах в Татарстане после подсчета 0,07% голосов
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы республики с 90,98%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после подсчета 0,07%.Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Хафиз Миргалимов (КПРФ) с 4,76%, на третьем месте - Руслан Юсупов (ЛДПР) с 2,84%, на четвертом - Виталий Смирнов ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") с 1,34%.
цик рф, политика, республика татарстан (татарстан), единый день голосования — 2025, рустам минниханов, единая россия, кпрф
ЦИК РФ, Политика, Республика Татарстан (Татарстан), Единый день голосования — 2025, Рустам Минниханов, Единая Россия, КПРФ
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкГлава Республики Татарстан Рустам Минниханов
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы республики с 90,98%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после подсчета 0,07%.
Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Хафиз Миргалимов (КПРФ) с 4,76%, на третьем месте - Руслан Юсупов (ЛДПР) с 2,84%, на четвертом - Виталий Смирнов ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") с 1,34%.
ЦИК РФПолитикаРеспублика Татарстан (Татарстан)Единый день голосования — 2025Рустам МиннихановЕдиная РоссияКПРФ
 
 
