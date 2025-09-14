https://ria.ru/20250914/minnikhanov-2041903770.html

Минниханов лидирует на выборах в Татарстане после подсчета 0,07% голосов

Минниханов лидирует на выборах в Татарстане после подсчета 0,07% голосов - РИА Новости, 14.09.2025

Минниханов лидирует на выборах в Татарстане после подсчета 0,07% голосов

Глава Татарстана Рустам Минниханов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы республики с 90,98%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после подсчета 0,07%. РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T20:42:00+03:00

2025-09-14T20:42:00+03:00

2025-09-14T20:44:00+03:00

цик рф

политика

республика татарстан (татарстан)

единый день голосования — 2025

рустам минниханов

единая россия

кпрф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017306266_0:349:2681:1857_1920x0_80_0_0_e0fc25de61a05dd5836e3ebf6bfb3a01.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы республики с 90,98%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после подсчета 0,07%.Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Хафиз Миргалимов (КПРФ) с 4,76%, на третьем месте - Руслан Юсупов (ЛДПР) с 2,84%, на четвертом - Виталий Смирнов ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") с 1,34%.

https://ria.ru/20250914/tsik-2041899171.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цик рф, политика, республика татарстан (татарстан), единый день голосования — 2025, рустам минниханов, единая россия, кпрф