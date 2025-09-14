https://ria.ru/20250914/minnikhanov-2041903770.html
Минниханов лидирует на выборах в Татарстане после подсчета 0,07% голосов
Минниханов лидирует на выборах в Татарстане после подсчета 0,07% голосов - РИА Новости, 14.09.2025
Минниханов лидирует на выборах в Татарстане после подсчета 0,07% голосов
Глава Татарстана Рустам Минниханов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы республики с 90,98%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после подсчета 0,07%. РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы республики с 90,98%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после подсчета 0,07%.Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Хафиз Миргалимов (КПРФ) с 4,76%, на третьем месте - Руслан Юсупов (ЛДПР) с 2,84%, на четвертом - Виталий Смирнов ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") с 1,34%.
