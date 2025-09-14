https://ria.ru/20250914/luga-gatchina-peterburg-2041810133.html
На направлении Луга — Гатчина — Петербург запустили дополнительные автобусы
14.09.2025
На направлении Луга — Гатчина — Петербург запустили дополнительные автобусы
Двадцать автобусов большого класса дополнительно выпущены на направлении Луга-Гатчина-Петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Двадцать автобусов большого класса дополнительно выпущены на направлении Луга-Гатчина-Петербург, сообщил председатель комитета по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк. "Двадцать единиц автобусов большого класса, каждый пассажировместимостью более 50 человек дополнительно выпущены на линии там, где движение поездов временно блокировано. Эти автобусы бесплатно довезут пассажиров от железнодорожных станций по маршруту их предполагаемого следования", - сказал он. В воскресенье губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов на перегоне Строганово - Мшинская в Лужском районе, следователи проверят версию диверсии. Позже Дрозденко уточнил, что тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с рельсов в Ленинградской области, жертв нет, движение поездов перекрыто в двух направлениях. Также губернатор сообщил, что тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области, машинист погиб.
