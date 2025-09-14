Рейтинг@Mail.ru
Под Петербургом из-за ЧП с тепловозом увеличится время в пути трех поездов
10:42 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/lenoblast-2041801249.html
Под Петербургом из-за ЧП с тепловозом увеличится время в пути трех поездов
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
печора
александр дрозденко
октябрьская железная дорога (ожд)
октябрьская железная дорога
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Время в пути трех поездов увеличится на 6 часов из-за схода тепловоза в Ленинградской области, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД). Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщал, что проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы в связи со сходом с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленобласти. Машинист поезда погиб. "Изменён маршрут следующих пассажирских поездов: № 839 "Ласточка" Санкт-Петербург – Печоры, № 50 Минск – Санкт-Петербург, № 84 Гомель – Санкт-Петербург. Время в пути увеличится до 6 часов. Кроме того, электропоезда отправлением из Санкт-Петербурга по витебскому направлению следуют только до станции Павловск", - говорится в сообщении. На Октябрьской железной дороге работает оперативный штаб для координации ликвидации происшествия.
происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, печора, александр дрозденко, октябрьская железная дорога (ожд), октябрьская железная дорога
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Печора, Александр Дрозденко, Октябрьская железная дорога (ОЖД), Октябрьская железная дорога
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖелезная дорога
Железная дорога
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Железная дорога. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Время в пути трех поездов увеличится на 6 часов из-за схода тепловоза в Ленинградской области, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД).
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщал, что проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы в связи со сходом с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленобласти. Машинист поезда погиб.
"Изменён маршрут следующих пассажирских поездов: № 839 "Ласточка" Санкт-ПетербургПечоры, № 50 Минск – Санкт-Петербург, № 84 Гомель – Санкт-Петербург. Время в пути увеличится до 6 часов. Кроме того, электропоезда отправлением из Санкт-Петербурга по витебскому направлению следуют только до станции Павловск", - говорится в сообщении.
На Октябрьской железной дороге работает оперативный штаб для координации ликвидации происшествия.
