Под Петербургом из-за ЧП с тепловозом увеличится время в пути трех поездов

Под Петербургом из-за ЧП с тепловозом увеличится время в пути трех поездов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Время в пути трех поездов увеличится на 6 часов из-за схода тепловоза в Ленинградской области, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД). Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщал, что проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы в связи со сходом с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленобласти. Машинист поезда погиб. "Изменён маршрут следующих пассажирских поездов: № 839 "Ласточка" Санкт-Петербург – Печоры, № 50 Минск – Санкт-Петербург, № 84 Гомель – Санкт-Петербург. Время в пути увеличится до 6 часов. Кроме того, электропоезда отправлением из Санкт-Петербурга по витебскому направлению следуют только до станции Павловск", - говорится в сообщении. На Октябрьской железной дороге работает оперативный штаб для координации ликвидации происшествия.

