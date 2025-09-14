Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области три поезда изменили маршрут из-за ЧП с тепловозом - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/lenoblast-2041800683.html
В Ленинградской области три поезда изменили маршрут из-за ЧП с тепловозом
В Ленинградской области три поезда изменили маршрут из-за ЧП с тепловозом - РИА Новости, 14.09.2025
В Ленинградской области три поезда изменили маршрут из-за ЧП с тепловозом
Три пассажирских поезда изменили маршрут из-за схода с рельсов тепловоза в Ленинградской области, время в пути увеличится до шести часов, сообщает Октябрьская... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T10:37:00+03:00
2025-09-14T10:37:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
печора
александр дрозденко
октябрьская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021049182_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_a517acc698d5473715d87ab8acad8ea5.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Три пассажирских поезда изменили маршрут из-за схода с рельсов тепловоза в Ленинградской области, время в пути увеличится до шести часов, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД). В воскресенье губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе, машинист в результате произошедшего погиб. "Изменён маршрут следующих пассажирских поездов: № 839 "Ласточка" Санкт-Петербург – Печоры, № 50 Минск – Санкт-Петербург, № 84 Гомель – Санкт-Петербург. Время в пути увеличится до шести часов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ОЖД. Отмечается, что электропоезда отправлением из Санкт-Петербурга по Витебскому направлению следуют только до станции Павловск. Кроме того, на Октябрьской железной дороге работает оперативный штаб для координации ликвидации происшествия.
https://ria.ru/20250913/kontrolery-2041752068.html
санкт-петербург
ленинградская область
печора
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021049182_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_bedc135a384f71a1226bd8e658b548c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, печора, александр дрозденко, октябрьская железная дорога
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Печора, Александр Дрозденко, Октябрьская железная дорога
В Ленинградской области три поезда изменили маршрут из-за ЧП с тепловозом

Под Петербургом три поезда изменили маршрут из-за схода с рельсов тепловоза

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Железная дорога. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Три пассажирских поезда изменили маршрут из-за схода с рельсов тепловоза в Ленинградской области, время в пути увеличится до шести часов, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).
В воскресенье губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе, машинист в результате произошедшего погиб.
"Изменён маршрут следующих пассажирских поездов: № 839 "Ласточка" Санкт-ПетербургПечоры, № 50 Минск – Санкт-Петербург, № 84 Гомель – Санкт-Петербург. Время в пути увеличится до шести часов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ОЖД.
Отмечается, что электропоезда отправлением из Санкт-Петербурга по Витебскому направлению следуют только до станции Павловск. Кроме того, на Октябрьской железной дороге работает оперативный штаб для координации ликвидации происшествия.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Трое мужчин с ножом напали на контролеров в подмосковной электричке
13 сентября, 22:56
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская областьПечораАлександр ДрозденкоОктябрьская железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала