https://ria.ru/20250914/javka-2041823878.html

Явка на выборах главы Татарстана достигла 34 процентов

Явка на выборах главы Татарстана достигла 34 процентов - РИА Новости, 14.09.2025

Явка на выборах главы Татарстана достигла 34 процентов

Явка на выборах главы Татарстана на 12.00 составила 34,5%, сообщает центризбирком республики. РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T13:20:00+03:00

2025-09-14T13:20:00+03:00

2025-09-14T13:20:00+03:00

политика

россия

республика коми

севастополь

рустам минниханов

виталий смирнов (почетный президент окр)

лдпр

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041804501_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1c50099e44baac518e5507211f474ec8.jpg

КАЗАНЬ, 14 сен – РИА Новости. Явка на выборах главы Татарстана на 12.00 составила 34,5%, сообщает центризбирком республики. "По данным системы ГАС "Выборы" на 12.00 часов 14 сентября, явка на выборах в единый день голосования 2025 года составила 34,5% от общего количества избирателей республики", - говорится в сообщении. На предыдущих выборах главы Татарстана в 2020 году явка в полдень единого дня голосования 13 сентября составляла 62,3%. Однако пять лет назад жители республики делали свой выбор в течение трех дней - с 11 по 13 сентября. Жители республики в воскресенье выбирают высшее должностное лицо региона - раиса Татарстана. Также проходят выборы депутатов представительных органов местного самоуправления и дополнительные выборы депутата госсовета республики в одном из округов. Татарстан - единственный субъект РФ, где выборы проходят один день - 14 сентября. По данным на 1 июля 2025 года, активным избирательным правом в Татарстане обладают более 2,92 миллиона человек. Кандидатами на выборах главы Татарстана зарегистрированы четыре человека: Руслан Юсупов от ЛДПР, Рустам Минниханов от "Единой России", Хафиз Миргалимов от КПРФ, Виталий Смирнов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

https://ria.ru/20250914/eao-2041823256.html

https://ria.ru/20250914/golosovanie-2041818792.html

россия

республика коми

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, республика коми, севастополь, рустам минниханов, виталий смирнов (почетный президент окр), лдпр, единая россия, кпрф, единый день голосования — 2025