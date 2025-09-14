https://ria.ru/20250914/eao-2041823256.html

В ЕАО завершилось голосование на выборах губернатора

Избирательные участки на выборах главы региона в Еврейской автономной области закрылись вечером в воскресенье. РИА Новости, 14.09.2025

политика

россия

еврейская автономная область

республика коми

ростислав гольдштейн

владимир путин

единая россия

лдпр

ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. Избирательные участки на выборах главы региона в Еврейской автономной области закрылись вечером в воскресенье. Выборы губернатора ЕАО проходили в течение трех дней. Голосование стартовало 12 сентября и продлилось до 14 сентября. Для их проведения в автономии вели работу 159 избирательных участков. Явка на 18.00 (11.00 мск) воскресенья составила 73,15% По данным на 1 июля, в ЕАО зарегистрировано 117 032 избирателя. Избиратели голосовали за одного из пяти кандидатов в губернаторы: врио главы ЕАО Марию Костюк от партии "Единая Россия", Василия Гладких от партии ЛДПР, Александра Крупского от "Коммунистов России" и Александра Щербина от партии КПРФ. Кроме выборов главы региона в ЕАО прошли выборы в органы местного самоуправления: депутатов собрания, депутатов Октябрьского муниципального района, а также дополнительные выборы депутатов в нескольких сельских и городском поселении (Бабстовском, Ленинском, Камышовском, Волочаевском и Бирофельдском). Предыдущие выборы губернатора Еврейской автономной области состоялись 13 сентября 2020 года. В голосовании приняли участие 73,02% избирателей. Победу одержал Ростислав Гольдштейн, получив 82,5% голосов. На втором месте с отрывом в 75,44% голосов оказался депутат местного законодательного собрания от партии "Справедливая Россия" Владимир Дудин, набравший 7,06% голосов. Гольдштейн возглавлял ЕАО с 12 декабря 2019 года, 5 ноября 2024 года президент РФ Владимир Путин назначил его врио главы Республики Коми, освободив от должности губернатора Еврейской автономной области. В этот же день Путин назначил Марию Костюк врио главы ЕАО, ранее она занимала должность главы управления фонда "Защитники Отечества". Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходили прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстояло выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня прошли в 81 регионе России.

